"50 оттенков серого" оказались не тем, на что я подписывалась"

Актриса Дакота Джонсон рассказала в беседе с Vanity Fair о трудных съемках эротической трилогии "50 оттенков серого", в которой снялась с Джейми Дорнаном.
По словам Джонсон, автор легшей в основу сценария книги Эрика Джеймс вмешивалась в процесс создания фильма на каждом этапе.
"Фильм оказался не тем, на что я подписывалась. Она контролировала многое, круглосуточно, каждый день, требовала определенных вещей. Были части книги, которые не работают в кино, внутренние монологи, иногда довольно откровенные. Их нельзя произносить вслух. Это всегда была битва",
- рассказала она о спорах на площадке.
Джонсон также призналась, что не может рассказать о съемочном процессе все, чтобы не повредить ничьей репутации. Однако одна подчеркнула, что ей часто приходилось переписывать сцены за Эрикой Джеймс, чтобы вернуть диалоги, изначально запланированные в сценарии.
"Если бы я знала, что это будет в итоге. Да никто не стал бы это снимать, подумали бы: это сумасшествие. Но я ни о чем не жалею",
- сказала актриса.