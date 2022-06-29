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3 часа назад

Дакота Джонсон: "50 оттенков серого" оказались не тем, на что я подписывалась

Газета.Ru

Актриса Дакота Джонсон рассказала в беседе с Vanity Fair о трудных съемках эротической трилогии "50 оттенков серого", в которой снялась с Джейми Дорнаном.

"50 оттенков серого" оказались не тем, на что я подписывалась"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Джонсон, автор легшей в основу сценария книги Эрика Джеймс вмешивалась в процесс создания фильма на каждом этапе.

"Фильм оказался не тем, на что я подписывалась. Она контролировала многое, круглосуточно, каждый день, требовала определенных вещей. Были части книги, которые не работают в кино, внутренние монологи, иногда довольно откровенные. Их нельзя произносить вслух. Это всегда была битва",

- рассказала она о спорах на площадке.

Джонсон также призналась, что не может рассказать о съемочном процессе все, чтобы не повредить ничьей репутации. Однако одна подчеркнула, что ей часто приходилось переписывать сцены за Эрикой Джеймс, чтобы вернуть диалоги, изначально запланированные в сценарии.

"Если бы я знала, что это будет в итоге. Да никто не стал бы это снимать, подумали бы: это сумасшествие. Но я ни о чем не жалею",

- сказала актриса.

Актеры,Дакота Джонсон,Джейми Дорнан,
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