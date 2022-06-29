Деппа заметили при подготовке к съемкам фильма в Париже

Джонни Деппа сфотографировали в Париже, куда он отправился на съемки фильма режиссерки Майвенн (Майвенн Ле Беско) спустя несколько недель после победы в деле о клевете против экс-супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает People.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимке Депп одет в куртку с бахромой и черные джинсы. В качестве аксессуаров на нем черные солнцезащитные очки и широкополая коричневая шляпы. Волосы заплетены в несколько кос.