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2 часа назад

Джонни Деппа заметили при подготовке к съемкам фильма в Париже

Газета.Ru

Джонни Деппа сфотографировали в Париже, куда он отправился на съемки фильма режиссерки Майвенн (Майвенн Ле Беско) спустя несколько недель после победы в деле о клевете против экс-супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает People.

Деппа заметили при подготовке к съемкам фильма в Париже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимке Депп одет в куртку с бахромой и черные джинсы. В качестве аксессуаров на нем черные солнцезащитные очки и широкополая коричневая шляпы. Волосы заплетены в несколько кос.

В конце января 2022 года The Variety сообщало, что Депп сыграет в фильме Майвенн роль французского короля Людовика XV. Съемки должны начаться этим летом в Версальском дворце и продлятся три месяца. Название картины и другие детали фильма не сообщаются.

Актеры,Джонни Депп,
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