Почему Немоляева десять лет не выходила на съемочную площадку

Становление Анастасии Немоляевой как художника началось с росписи кухонной доски. Путь в кино — с маленькой роли школьницы в фильме «Старый Новый год». Прославил актрису молодежный фильм «Курьер», однако признать действительно состоявшейся кинокарьеру Анастасии сложно.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В начале этого года Немоляева здорово перепугала своих поклонников криком о помощи в соцсетях. Что сегодня происходит с артисткой и художницей, которой 30 июня исполняется 53 года?

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Отец Анастасии — родной брат знаменитой актрисы театра и кино Светланы Немоляевой. Николай Немоляев — известный кинооператор «Мосфильма». Многим еще в детстве Анастасии казалось, что вопрос о ее будущем уже решен.

Впервые в кадре Настя появилась в 11 лет, а в 16 уже снималась в «Курьере». Рассказывают, что она просто пришла на съемочную площадку с отцом, не имея конкретной цели. Немоляеву попросили подавать реплики проходящим пробы актерам. В итоге режиссер Карен Шахназаров остановил свой выбор именно на Насте, предпочтя ее Юлии Меньшовой, Алене Хмельницкой, Оксане Фандере и другим претенденткам на роль.

После «Курьера» поклонники сходили по Анастасии с ума — заваливали письмами, караулили у подъезда, пели под окнами серенады. Немоляева пошла учиться в ГИТИС, продолжала сниматься в кино. В общей сложности она сыграла более 20 киноролей, в том числе несколько главных. Анастасия четыре года служила в Театре на Малой Бронной. А душа время от времени рвалась совершенно к другому.

Кисти и краски

Рисовать Немоляева полюбила еще в детстве. Решающим стал момент, когда отец принес приболевшей дочери масляные краски и предложил расписать разделочную доску. Сегодня у Анастасии есть своя художественная мастерская, где она расписывает посуду, ткани, мебель, оформляет интерьеры. Среди клиентов в разные годы отметились Роман Абрамович, Юрий Лужков, Вера Глаголева, Екатерина Андреева и другие знаменитости.

Может быть, создание собственных миров при помощи кистей и красок так и осталось бы для Немоляевой хобби, к которому она обращалась бы время от времени. Однако занятие в итоге помогло Анастасии пережить невостребованность в той профессии, которой она с таким старанием училась. «Работы в кино не было, и я просто занялась тем делом, которое всегда любила», — вспоминала Немоляева.

В 1992 году на экраны вышел российско-японский фильм «Cны о России». Игравшая в картине иркутянку Татьяну Немоляева познакомилась на съемочной площадке с привлекательным мужчиной, наполовину русским, наполовину японцем. В его российском паспорте стояли более привычные нашему уху имя Вениамин и фамилия Скальник. В японском — Цутому Исудзима. Переводчик, режиссер и актер покорил сердце красавицы.

Они поженились уже через полгода после знакомства. Стали родителями трех дочерей, которых назвали русскими именами — София, Ефросинья и Евдокия. Художественную мастерскую супруги создавали вместе. Сегодня Анастасия сотрудничает со многими известными галереями, ее работы находятся в частных коллекциях в разных странах.

Этой весной в социальных сетях неожиданно появилось сообщение от Немоляевой, которое здорово взбудоражило аудиторию. «Дайте мне хорошего нарколога. Больше нет сил», — в частности писала художница и актриса.

«Никакого алкоголизма нет. Такой шум подняли! Это была шутка. Написала в сердцах. Что оставили кино. Кино само нас оставило, скажем так. Я думаю, что жаль. Но так сложились обстоятельства», — позже отвечал Вениамин Скальник на вопросы «Комсомольской правды».