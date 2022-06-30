Кэмерон Диаз вернется в кино после 8 лет перерыва

Актриса Кэмерон Диаз впервые с 2014 года снимется в кино. Голливудская звезда сыграет в фильме "Снова в деле" стримингового сервиса Netflix.

Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену" Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Восемь лет назад актриса заявила о завершении кинокарьеры. По словам Диаз, работа отнимала у нее 24 часа в сутки, и у нее не оставалось времени на личную жизнь. Она перестала соглашаться на новые роли в кино, а последней картиной, в которой снялась звезда, стал фильм-мюзикл "Энни".

Год назад Кэмерон Диаз призналась, что соскучилась по съемкам, но к работе не возвращалась. И, вот, в этом году актриса решила возобновить свою актерскую деятельность.

Как пишут СМИ, съемки нового проекта Netflix начнутся в конце 2022 года. Вместе с Кэмерон Диаз в фильме снимется Джейми Фокс, сыгравший в фильме "Законопослушный гражданин".