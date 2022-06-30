Хью Грант станет Зевсом в сериале «Каос» от Netflix

Британский актер Хью Грант примет участие в новом сериале от Netflix «Каос». Он сыграет бога неба, грома и молний Зевса. Сообщается, что сценаристом проекта станет Чарли Ковелл, которая занималась экранизацией «Конец ***го мира».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Также в сериале будут сниматься Джанет МакТир («Озарк»), Клифф Кертис («Аватар: Путь воды»), Дэвид Тьюлис («Фарго»), Киллиан Скотт («Дублинские убийства») и Миша Батлер («Школа добра и зла»).

Известно, что создатели сериала хотя по-новому взглянуть на древнегреческую мифологию. Всемогущественного Зевса покажут как неуверенного в себе и мстительного персонажа. Дэвид Тьюлис сыграет Аида, а роль Геры досталась Джанет МакТир.