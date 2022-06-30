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1 час назад

Хью Грант станет Зевсом в сериале «Каос» от Netflix

Слово и Дело

Британский актер Хью Грант примет участие в новом сериале от Netflix «Каос». Он сыграет бога неба, грома и молний Зевса. Сообщается, что сценаристом проекта станет Чарли Ковелл, которая занималась экранизацией «Конец ***го мира».

Хью Грант станет Зевсом в сериале «Каос» от Netflix
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Также в сериале будут сниматься Джанет МакТир («Озарк»), Клифф Кертис («Аватар: Путь воды»), Дэвид Тьюлис («Фарго»), Киллиан Скотт («Дублинские убийства») и Миша Батлер («Школа добра и зла»).

Известно, что создатели сериала хотя по-новому взглянуть на древнегреческую мифологию. Всемогущественного Зевса покажут как неуверенного в себе и мстительного персонажа. Дэвид Тьюлис сыграет Аида, а роль Геры досталась Джанет МакТир.

По предварительной информации, в шоу будет десять эпизодов. Дата премьеры пока не разглашается.

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