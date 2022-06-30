Пенелопа Крус рассказала, как ее подозревали в проблемах с психикой

«Когда я готовилась к роли в драме "Не уходи", три месяца провела в образе своей героини, одевалась, как она, ходила с черными зубами. Мы все это время жили на одной улице с писательницей, автором книги, по которой мы снимали фильм (Маргарет Мадзантини. — Прим. ред.), я даже успела с ней выучить итальянский»,