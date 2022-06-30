Пенелопа Крус рассказала, как ее подозревали в проблемах с психикой

Испанская актриса Пенелопа Крус в интервью «КиноРепортеру» рассказала о подготовке к роли, которая напугала ее семью. Речь идет об итальянской драме «Не уходи» (2004), где актриса сыграла нищую эмигрантку.
Разумеется, в кадре она должна была выглядеть соответствующим образом, и чтобы войти в роль, актриса три месяца одевалась как нищая.
«Когда я готовилась к роли в драме "Не уходи", три месяца провела в образе своей героини, одевалась, как она, ходила с черными зубами. Мы все это время жили на одной улице с писательницей, автором книги, по которой мы снимали фильм (Маргарет Мадзантини. — Прим. ред.), я даже успела с ней выучить итальянский»,
— рассказывает актриса.
И хотя сейчас актриса считает, что это был удивительный опыт и ей очень повезло, родственники Крус были уверены, что с ее психикой что-то не в порядке.
«Мои родственники считали, что я схожу с ума. Хотя не все фильмы, конечно, требуют такого погружения в роль»,
— подчеркнула Крус.
За роль в этом фильме Пенелопа Крус получила приз зрительских симпатий European Film Awards.