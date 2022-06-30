Антонио Бандерас рассказал о работе, которая его раздражала

«Мой герой, готовясь к той или иной сцене, громко кричит. Я однажды работал с актером, который делал что-то подобное. Каждый раз, когда мы собирались снимать сцену, он издавал странные звуки, я даже начал думать, что у нас на площадке мычит корова. И это прилично меня раздражало»,