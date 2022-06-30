Паулина Андреева попробует себя в режиссуре

Режиссеры Фёдор Бондарчук и Валерий Тодоровский снимут сериал по сценарию актрисы Паулины Андреевой.

Долго сидеть в декрете Паулина Андреева не стала и уже готова не просто с головой погрузиться в работу, но и попробовать себя в новой сфере деятельности, в режиссуре. Студия Валерия Тодоровского при участии «НМГ Студии» и Плюс Студии объявила о запуске нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» по сценарию, написанному Паулиной Андреевой. Проект разрушит зрительские представления о жизни актеров и покажет аудитории их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

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Валерий Тодоровский, продюсер: «С большим удовольствием я работал с талантливой сценаристкой Паулиной Андреевой. Получился живой, трогающий, оригинальный сценарий. Теперь мне предстоит сотрудничество с моим давним товарищем Фёдором Бондарчуком, чего мы оба, как мне кажется, давно хотели. В жизни редко бывают такие подарки, как этот проект, — и вот есть шанс, что все складывается. И я очень рад!»

Паулина Андреева, автор сценария: «Для меня большая честь работать с продюсером Валерием Петровичем Тодоровским. Я очень благодарна ему за доверие и совместное творчество. Сериал «Актрисы» — это очень честная история о главных героях мира театра и кино — актерах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека: смерть, любовь, страх, успех, потеря, — и говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа».

Фёдор Бондарчук, режиссёр-постановщик, продюсер: «Я рад, что мне наконец представилась возможность поработать с Валерием Петровичем. Он как никто другой в нашей стране знает сериальный формат, можно сказать, стоял у истоков формирования современного российского телевидения. Не менее радостно входить в производственный процесс и вместе с хорошо знакомой мне группой «Психа»: в этой команде каждый человек — большой талант, и в каждом я уверен».