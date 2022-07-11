Актеры, которые выросли в нищете

Сейчас эти люди не нуждаются ни в чем, но их детство нельзя назвать безоблачным. Они добились многого благодаря своим стараниям и таланту, у них не было плацдарма для старта в виде влиятельных родителей, и их упорству можно только позавидовать. Об актерах, которые выросли в нищете — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Джим Керри

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В семье Керри было четверо детей, которые вместе с матерью находились на иждивении отца. Когда его уволили с работы, им пришлось переехать к родственникам. Вся семья жила в небольшом трейлере на участке. Позднее его отец, который был бывшим саксофонистом, нашел работу на фабрике в Торонто. Там же работали все его дети. После школы им приходилось идти на завод и заниматься уборкой, в том числе мыть туалеты. Его мать не работала, так как женщину считали сумасшедшей из-за того, что она страдает ипохондрией. В итоге отец Керри смог устроиться на работу с более высокой зарплатой, и семья вновь начала жить нормальной жизнью.

Леонардо ДиКаприо

Кадр из фильма

Когда ДиКаприо был всего год, его мать развелась с отцом и мальчик остался вдвоем с ней. Для того, чтобы обеспечить своего ребенка и продолжать жить в Лос-Анджелесе, она работала сразу в нескольких местах. Несмотря на ее старания, детство будущего актера было не самым благополучным. Когда он ходил в школу, он просил мать разрешения пропускать занятия. Он хотел ходить на прослушивания, чтобы обеспечить семью. В итоге он ушел из школы, как только получил справку о полученном среднем образовании.

Лейтон Мистер

Кадр из сериала

Родители будущей известной актрисы занимались контрабандой запрещенных веществ из Ямайки в США, за что ее мать попала в тюрьму, когда была беременна. Лейтон родилась прямо в местах лишения свободы, но оттуда ее передали бабушке. На свое детство актриса не жаловалось, но можно только представлять, как она жила с матерью после того, как та вышла из тюрьмы. При этом, преступления женщины на этом не закончились. Лейтон судилась с ней из-за того, что давала ей деньги на лечение младшего брата, а та растрачивала их на свои нужды.

Холли Берри

Кадр из фильма