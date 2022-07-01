Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
3 часа назад

Бывшее агентство Лены Хиди подало на актрису в суд

Lenta.ruиещё 1

Бывшее агентство 48-летней звезды «Игры престолов», английской актрисы Лены Хиди подало на нее в суд. Об этом сообщает Independent.

Бывшее агентство Лены Хиди подало на актрису в суд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британская компания YMU, ранее называвшаяся Troika, через суд потребовала у артистки 1,5 миллиона долларов за комиссионные, которые агентство якобы не получило от звезды после съемок Хиди в нескольких проектах. Актриса сотрудничала с Troika с 2005-го по 2020 год.

Сообщается, что агентство потребовало от Хиди 500 тысяч долларов за участие в фильме Marvel «Тор: Любовь и гром», что составляет 7 процентов от ее гонорара. При этом, в окончательной версии фильма, премьера которого состоится через неделю, актриса не фигурирует.

Помимо этого, организация заявила, что Хиди должна выплатить 300 тысяч долларов в качестве процента за съемки в драме «9 пуль», а также 650 тысяч в качестве комиссионных за участие в сериале «Рита».

По информации издания, актриса заявила, что никогда не подписывала контракт с YMU, действуя в соответствии с устным соглашением с организацией. Звезда «Игры престолов» подчеркнула, что также состояла в американском агентстве CAA.

Помимо этого, Хиди добавила, что на роль в фильме «Тор: Любовь и гром» ее лично позвал режиссер картины Тайка Вайтити, что оспаривает способность YMU требовать комиссионных.

Актеры,Рита,Игра престолов,Лена Хиди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители