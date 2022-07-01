Бывшее агентство Лены Хиди подало на актрису в суд

Бывшее агентство 48-летней звезды «Игры престолов», английской актрисы Лены Хиди подало на нее в суд. Об этом сообщает Independent.

Британская компания YMU, ранее называвшаяся Troika, через суд потребовала у артистки 1,5 миллиона долларов за комиссионные, которые агентство якобы не получило от звезды после съемок Хиди в нескольких проектах. Актриса сотрудничала с Troika с 2005-го по 2020 год.

Сообщается, что агентство потребовало от Хиди 500 тысяч долларов за участие в фильме Marvel «Тор: Любовь и гром», что составляет 7 процентов от ее гонорара. При этом, в окончательной версии фильма, премьера которого состоится через неделю, актриса не фигурирует.

Помимо этого, организация заявила, что Хиди должна выплатить 300 тысяч долларов в качестве процента за съемки в драме «9 пуль», а также 650 тысяч в качестве комиссионных за участие в сериале «Рита».

По информации издания, актриса заявила, что никогда не подписывала контракт с YMU, действуя в соответствии с устным соглашением с организацией. Звезда «Игры престолов» подчеркнула, что также состояла в американском агентстве CAA.