Почему Голливуд не может отказать Тому Крузу

При мысли о Томе Крузе сразу же вспоминается его хищная белозубая улыбка. Улыбка, в которой как бы читается его железная уверенность в том, что он сможет вас обаять и затащить в кинотеатр. За ним давно утвердилась репутация самого требовательного, самого работоспособного, самого вежливого актера и продюсера, и он ожидает такой же отдачи от других. Круз по праву считается одной из самых последних суперзвезд старой закалки. Он способен обеспечить высокие, если не рекордные сборы любого проекта, за который он берется. И это произойдет только на его условиях, Том Круз не уступает никому. Недавний головокружительный (во многих смыслах) успех продолжения "Топ Ган: Мэверик", собравшего в мировом прокате более миллиарда долларов, — еще одно тому подтверждение.

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Большая касса — не проблема

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"Топ Ган: Мэверик" вышел на экраны через 36 лет после выхода "Лучшего стрелка" Тони Скотта. Захватывающий экшен о молодых пилотах утвердил Круза в качестве суперзвезды и собрал вокруг себя преданную фанатскую базу, которая продолжала любить фильм все это время и, конечно же, во многом обеспечила кассу продолжению. Ностальгия — главное человеческое чувство, на котором держится современный Голливуд. И Круз не стал исключением. Он и так считается одним из самых прибыльных актеров в мире — в совокупности фильмы Круза собрали более $10 млрд. Но даже с такими высокими показателями вторая часть "Топ Гана" стала самым кассовым фильмом в его карьере. Хотя изначально актер вовсе не хотел сниматься в картине Скотта.

По словам продюсера Джерри Брукхаймера, сценарий "Лучшего стрелка" писался с мыслью о Крузе, но актер не проявлял особого энтузиазма по поводу этого проекта. Тогда Брукхаймер договорился с авиационной группой высшего пилотажа Военно-морских сил США "Голубые ангелы" о том, чтобы те взяли Круза на "тест-драйв". Брукхаймер надеялся на то, что актер не сможет устоять перед обаянием неба и мощных истребителей, и не ошибся. Когда пилоты увидели длинноволосого Круза, приехавшего на аэродром в щегольской кожаной куртке и на мотоцикле, они решили преподать ему урок и не жалеть вестибулярный аппарат актера. "Они посадили его на Ф-14 (реактивный палубный истребитель) и хорошенько его покрутили, выполнили кучу разных трюков, чтобы он точно не вернулся в кабину пилота. Но эффект был совершенно противоположным. Когда он приземлился, он пошел в телефонную будку, позвонил мне и сказал: "Джерри, я снимусь в фильме. Я обожаю это". Круз уже давно получил лицензию пилота и может управлять американскими истребителями без чьей-либо помощи, а его любовь к небу стала мифом, повторяемым из интервью в интервью.

От продавца мороженого до священника

Однако детство будущего актера не ограничивалось мечтами о полетах. Из-за работы отца семья постоянно переезжала, и за 12 лет Круз сменил 15 школ, где он всегда был аутсайдером c "неправильными привычками, неправильным акцентом. У меня не было друга, с которым можно было бы поделиться самым сокровенным". Круз не мог найти не только друзей, но и призвание. Его мотало из стороны в сторону: сначала он продавал мороженое, затем решил стать священником, но нигде не задерживался надолго. "Я был лучшим первые две недели, а затем увольнялся или меня выгоняли, потому что мне просто было скучно". Наконец-то он нашел дело по душе, когда Круза взяли в спектакль "Парни и куколки" в школе в Нью-Джерси, куда в очередной раз переехала его семья. В актерстве он нашел способ для освобождения чувств, которыми не с кем было поделиться.

"Я решил, что могу сам решить, кто я есть на самом деле, а не слушать мнения других людей о том, кем бы они хотели меня видеть". Круз всегда отличался твердостью характера — в 18 лет он собрал свои вещи, переехал в Нью-Йорк и дал себе десять лет на то, чтобы стать актером. Он достиг своей цели гораздо быстрее.

Быстрый успех

В 19 лет Круз получил первую большую роль в драме "Отбой" Харольда Беккера, в которой сыграл кадета-психопата Дэвида Шона. Это был дебют не только для него, но и для Шона Пенна. Дебютанты не спали ночами, обсуждая актерское мастерство и свою работу в фильме. Уже тогда Круз продемонстрировал свое главное качество как профессионала, сделавшее его знаменитым на весь мир, — полную самоотдачу.

Он был столь убедителен в роли нелицеприятного Шона, что ему сразу же начали предлагать сыграть в ужастиках и триллерах. Однако Круз был лучше этого. Актер помнил данное себе обещание, а непростые отношения с отцом научили его не верить всему, что тебе говорят: "Он (отец) был задирой и трусом. Он был человеком, который, если что-то пойдет не так, обязательно тебя ударит. Это было важным жизненным уроком для меня — как он мог тебя завлечь, заставить почувствовать себя в безопасности, а потом все по новой".

Голливуду не удалось заманить Круза легкими деньгами. Он хотел бросить себе вызов поработать с главными талантами Америки. Актер нанял нового агента и решил сам писать режиссерам, которые ему нравятся. Так он получил роль в "Изгоях" Фрэнсиса Форда Копполы, а затем и в "Рискованном бизнесе" Пола Брикмана. По словам самого Круза, Брикман был не очень-то впечатлен его актерскими способностями, но решил ему довериться. Здесь сработало умение Круза себя продать, которое постепенно поможет актеру подчинить себе весь Голливуд.

Он сыграл одержимого воображаемой супружеской изменой доктора Билла Харфорда в "С широко закрытыми глазами", последнем фильме Стэнли Кубрика, и пышущего энтузиазмом, но на деле очень одинокого ТВ-ведущего Фрэнка Мэки в "Магнолии" Пола Томаса Андерсона, которого режиссер написал специально для Круза.

Актер мог сыграть кого угодно и в любом жанре, но уже в середине девяностых годов у него начался роман с франшизой "Миссия невыполнима". Она предопределит его карьеру на последующие 25 лет.

Миссия всегда выполнима

Первая часть франшизы (тогда еще никто не предполагал, что их будет целых восемь) про супершпиона Итана Ханта заработала почти $500 млн в прокате, а у Круза, выступившего продюсером проекта, появилась идея снять вторую часть.

Продолжение стало еще успешнее, чем оригинал, и заняло первую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов 2000 года. В начале картины Круз забирается на скалу без страховки. Это была его идея, и трюк актер хотел выполнить сам.

С тех пор сложные каскадерские номера, которые Круз всегда выполнял самостоятельно, стали отличительной чертой франшизы. В "Миссия невыполнима: Протокол "Фантом" Круз забрался на самое высокое здание в мире "Бурдж-Халифа", а во время съемок седьмой части он исполнил самый опасный трюк в своей карьере — спрыгнул на полной скорости на мотоцикле, который преследовал вертолет с камерой, прямо в пропасть, где затем раскрыл парашют. Актер готовился к этому восемь месяцев, и, несмотря на то что на съемках все распланировано до секунды, это могло закончиться плачевно.

Почему же актер, который мог сняться в любом фильме, каком пожелает, решил посвятить свою жизнь исключительно боевикам? Один из возможных ответов — риск, репетиции и тренировки отвечают потребностям его личности, которая жаждет постоянной дисциплины и стремится к совершенству. Круз будет работать день и ночь, чтобы создать для зрителей идеальный зрелищный боевик и обеспечить студиям стабильный заработок. В эру вездесущих компьютерных эффектов Круз стремится к максимальной достоверности: "Работа и еще раз работа" — его главный девиз.

Тот, кто подчинил себе Голливуд

Благодаря финансовому успеху "Миссия невыполнима" Круз стал одним из самых могущественных и богатейших продюсеров Голливуда, которому не могут указывать даже крупные студии. Только советовать и надеяться, что актер к ним прислушается. Один из ветеранов киноиндустрии так описал отношения Круза с Голливудом: "Том говорит, что хочет он, студия говорит, что хочет она, а потом Том получает то, что просил".

Задержка в съемках двух последних частей "Миссия невыполнима" произошла не только из-за ковида, но и из-за спора Круза с Paramount по поводу цифрового релиза фильма. Студии так и не удалось убедить актера в том, что мир проката изменился окончательно и студиям не нужно ждать три месяца, чтобы выпустить картину онлайн.

Круз же настаивает на традиционном кинотеатральном окне в три месяца, и кажется, что после успеха "Топ Гана" актер снова выйдет из спора победителем. Кстати, для подготовки к съемкам боевика о пилотах Круз подверг жестким тренировкам не только себя, но и своих молодых коллег. Программа тренировок была похожа на подготовку космонавтов. На вопрос, не слишком ли это жестко для съемок фильма, Круз, конечно же, ответил, что нет.