Вдовиченков раскрыл свои гонорары за "Бумер"

«Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в 1500 долларов. Я переспросил: “За все?”. Мне ответили, если не хочу, то могу ехать домой. Разговор был короткий. Продюсер сказал, если кто-то не согласится, то гнать с площадки»,- вспоминает Вдовиченков.