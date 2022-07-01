Вдовиченков раскрыл свои гонорары за "Бумер"

Известный по сериалу "Бригада" актер Владимир Вдовиченков в эфире программы "Кино в деталях" рассказал, сколько ему заплатили за съемки в "Бумере".
Он поделился, что во время работы над проектом довольно быстро стало ясно, что заработать на фильме не получится. Режиссер, по словам актера, предложил подписать договор с оговоренным гонораром в $1500, и добавил, что все, кто недоволен суммой, могут покинуть площадку.
«Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в 1500 долларов. Я переспросил: “За все?”. Мне ответили, если не хочу, то могу ехать домой. Разговор был короткий. Продюсер сказал, если кто-то не согласится, то гнать с площадки»,- вспоминает Вдовиченков.
Однако уже после начала съемок второй части режиссер поменял свою позицию и выплатил Владимиру уже больше – $20000.
Ранее мы писали, что Пересильд займет в театре место Хаматовой за двойной гонорар.