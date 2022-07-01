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2 часа назад

Вдовиченков раскрыл свои гонорары за "Бумер"

Мира Маркина

Известный по сериалу "Бригада" актер Владимир Вдовиченков в эфире программы "Кино в деталях" рассказал, сколько ему заплатили за съемки в "Бумере".

Вдовиченков раскрыл свои гонорары за "Бумер"
Фото: Кадр из фильма "Бумер"Кадр из фильма "Бумер"

Он поделился, что во время работы над проектом довольно быстро стало ясно, что заработать на фильме не получится. Режиссер, по словам актера, предложил подписать договор с оговоренным гонораром в $1500, и добавил, что все, кто недоволен суммой, могут покинуть площадку.

«Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в 1500 долларов. Я переспросил: “За все?”. Мне ответили, если не хочу, то могу ехать домой. Разговор был короткий. Продюсер сказал, если кто-то не согласится, то гнать с площадки»,- вспоминает Вдовиченков.

Однако уже после начала съемок второй части режиссер поменял свою позицию и выплатил Владимиру уже больше – $20000.

Ранее мы писали, что Пересильд займет в театре место Хаматовой за двойной гонорар.

Актеры,Бумер,Владимир Вдовиченков,
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