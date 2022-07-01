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1 час назад

Звезда «Тора» хочет видеть больше ЛГБТ-героев в фильмах Marvel

Чемпионат.com

Исполнительница роли Валькирии в фильмах Marvel Тесса Томпсон заявила, что ориентация её героини стала предметом споров для съёмочной команды. По её словам, зрители хотят видеть больше нетрадиционных персонажей в киновселенной, и Валькирия — одна из них.

Звезда «Тора» хочет видеть больше ЛГБТ-героев в фильмах Marvel
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

Мы много говорили об ориентации моего персонажа, это была одна из главных тем для разговора. Я считаю, что зрители действительно хотят видеть больше ЛГБТ-героев в фильмах Marvel. На мой взгляд, репрезентативность в нашей киновселенной очень важна.

Самой Томпсон понравилось, как сценаристам удалось показать её персонажа в фильме «Тор: Любовь и гром». Она надеется, что фанаты продолжат следить за её героиней с тем же интересом, что и раньше.

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится 8 июля, однако выход в России под вопросом из-за ухода Disney с отечественного рынка.

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