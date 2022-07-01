Самые запоминающиеся роли Лив Тайлер

Мама будущей актрисы Бебе Бьюел назвала ее в честь норвежской актрисы Лив Ульман, которую увидела на обложке журнала незадолго до рождения дочери. Долгое время Лив считала своим отцом музыканта Тодда Рундгрена, однако в 11 лет девочка заметила поразительное сходство между собой и дочерью музыканта Стива Тайлера Мией, которая была младше ее всего на год. Тогда мать все-таки призналась дочери, что лидер Aerosmith — ее отец. Лив и Стив быстро подружились и даже посотрудничали — Лив снялась в клипе Crazy, а Стив исполнил I Don't Want to Miss a Thing и What Kind of Love Are You On, без которых невозможно представить "Армагеддон" Майкла Бея.

Фото: ТАСС ТАСС

В 14 лет Тайлер начала модельную карьеру, однако ей это быстро надоело, и уже через год она решила попробовать себя в кино.

Видео дня

"Если вам кажется, что я была милой и наивной, это из-за того, что я действительно была милой и наивной. Когда я начинала, мне было всего 16 лет. Не то чтобы у меня было много разных опций для выбора. Я просто училась", — вспоминает о начале своей карьеры актриса.

Она снялась в психологическом триллере "Безмолвная схватка", молодежной комедии "Магазин "Империя" и обратила на себя внимание журналистов благодаря инди-драме "Тяжелый" и режиссерскому дебюту Тома Хэнкса "То, что ты делаешь". Первый международный успех пришел к Тайлер благодаря романтической драме о взрослении "Ускользающая красота" классика итальянского кинематографа Бернардо Бертолуччи.

"Ускользающая красота" (1995)

Фильм рассказывает о 19-летней американке Люси Хармон, которая решает провести каникулы на итальянской вилле в Тоскане, где живут друзья ее матери Диана (Шинед Кьюсак) и Иэн (Донал МакКанн). Мать Люси, поэтесса, недавно скончалась, так и не рассказав дочери об ее отце, однако оставила свои стихи в качестве подсказки. Девушка решает разгадать эту загадку, но ее постоянно отвлекает легкомысленный красавчик Николо (Роберто Дзибетти), в которого Люси уже давно влюблена.

Пока Люси наслаждается тосканской природой и размышляет о тайне своего происхождения, ее молодость и красота привлекают всех обитателей виллы, особенно мужчин. Иэн наблюдает за ней, чтобы написать портрет; английский писатель Алекс, несмотря на смертельную болезнь, обретает второе дыхание благодаря ее красоте; неприятный адвокат Ричард (Д.У. Моффетт) тоже не может оторвать от девушки глаз. Все это могло бы превратиться в красиво снятую спекуляцию о красоте молодой актрисы, если бы не тонкий сценарий американской писательницы Сьюзан Майнот.

"Я хотела, чтобы эта героиня отличалась от типичных женских персонажей, которые знают о своей власти над людьми и могут ее использовать, чтобы ими манипулировать… У девушек действительно есть власть, но они обычно не имеют представления о своем воздействии на людей. Они полны вопросов. Это реальные девушки".

"Ускользающая красота" рассказывает о поиске Люси самой себя, попытке определить, кто она есть на самом деле и чего хочет от жизни. Благодаря мастерской режиссуре Бертолуччи эти поиски обрамлены в невероятный по красоте фильм, идеально отражающий ленивую атмосферу летнего безделья.

"Армагеддон" (1999)

После успеха апокалиптического боевика "Столкновение с бездной" продюсер Джерри Брукхаймер решил, что ему нужен собственный фильм про апокалипсис. Сценарий дался ему нелегко, его "спасали" целых восемь сценаристов, один из которых, например, будущий автор "Остаться в живых" и продолжения "Звездных войн" Джей Джей Абрамс. В конце концов, даже актерам не смогли объяснить, зачем было обучать бурильщиков на космонавтов, когда можно было бы обучить космонавтов бурить в космосе. Режиссер Майкл Бей посоветовал съемочной группе поменьше умничать и снимал фильм как есть. Предсказуемо, его сюжетные дыры, наивность, наигранность и обилие мелодрамы, свойственные режиссерскому почерку Бея, вызвали критику у журналистов. Но, несмотря на это, "Армагеддон" стал самым кассовым фильмом 1999 года и теперь считается классикой среди картин-катастроф.

Лив Тайлер сыграла Грэйс — дочь Гарри Стампера в исполнении Брюса Уиллиса, начальника буровой вышки, который очень не хочет выдавать свою единственную дочь за обычного бурильщика Фроста (Бен Аффлек). Аффлек и Тайлер хорошо знали друг друга и дружили, поэтому романтические сцены давались им нелегко. Позже актер отметил, что целовать Тайлер было все равно что целовать собственную сестру. В съемках "Армагеддона" также поучаствовал отец Тайлер, что стало для нее сюрпризом. Впрочем, как и для него самого. Изначально заглавную песню I don’t want to miss a thing должна была исполнить Селин Дион.

"Властелин колец" (2001–2003)

Питер Джексон увидел Тайлер в комедийном боевике "Планкетт и Маклейн" и решил попробовать на роль Арвен Ундомиель. Актриса была одной из последних, кто присоединился к актерскому составу "Властелина колец". Съемки продолжались в течение трех лет в Новой Зеландии, и Тайлер была одной из немногих, кто не переехал туда на время работы над фильмом.

"Я чувствовала себя немного аутсайдером. Но моя героиня тоже аутсайдер, так что, в принципе, это логично", — отмечала она.

Джексон принял решение расширить роль Арвен, которая практически не присутствовала в книге. Он хотел подчеркнуть любовную историю между принцессой эльфов и королем людей Арагорном. Более того, режиссер хотел сделать героиню более проактивной и, отступив от книги, включил ее в сцены, где Арвен не должно быть. Например, в ключевую сцену "Братства кольца", где Арвен везет раненого Фродо в Ривендел и убегает от назгулов. В оригинале хоббита спас эльфийский лорд Глорфиндель. Также Джексон включил Арвен в битву у Хельмовой пади в "Двух башнях", но затем все-таки решил вырезать эти сцены.

По словам Тайлер, после съемок "Властелина колец" ей было сложно привыкнуть к обычному миру без эльфийского языка и накладных ушей. Последние актриса даже забрала себе на память, но оставила их в машине, и они растаяли на солнце.

"Оставленные"

Если бы не сериал "Оставленные" Тома Перротты и Деймона Линделофа, Лив Тайлер оставила бы актерскую карьеру и занялась чем-то другим. По крайней мере, так утверждает сама актриса. Приглашения в новые проекты стали реже, и ей хотелось чего-то нового. Тайлер хотела бросить себе вызов, и сценарий "Оставленных" предоставил ей эту возможность. Она сама связалась с шоураннерами и предложила себя на роль непредсказуемой, взрывоопасной Мег Эббот.

"Я думаю, они (Перротта и Линделоф) точно не думали обо мне, когда писали эту роль", — смеялась актриса.

Она пообещала себе — если создатели сериала не согласятся дать ей роль, Тайлер оставит актерскую карьеру. К счастью, Перротта и Линделоф согласились.

Шоу рассказывает о жителях небольшого американского городка Мейплтон, которые пытаются пережить необычную, но от этого не менее страшную трагедию — по какой-то непонятной причине на Земле исчезает 2% населения. Оставшимся приходится смириться с новой жизнью без исчезнувших близких и друзей. На этой почве в Мейплтоне возникает религиозный культ "Повинные". К нему и присоединяется Мег, а затем становится лидером одного из самых радикальных его ответвлений.