Самые запоминающиеся роли Лив Тайлер

Мама будущей актрисы Бебе Бьюел назвала ее в честь норвежской актрисы Лив Ульман, которую увидела на обложке журнала незадолго до рождения дочери. Долгое время Лив считала своим отцом музыканта Тодда Рундгрена, однако в 11 лет девочка заметила поразительное сходство между собой и дочерью музыканта Стива Тайлера Мией, которая была младше ее всего на год. Тогда мать все-таки призналась дочери, что лидер Aerosmith — ее отец. Лив и Стив быстро подружились и даже посотрудничали — Лив снялась в клипе Crazy, а Стив исполнил I Don't Want to Miss a Thing и What Kind of Love Are You On, без которых невозможно представить "Армагеддон" Майкла Бея.