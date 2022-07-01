Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Озвучивший Базза Лайтера актер раскритиковал мультфильм о персонаже

Газета.Ru

Актер Тим Аллен, озвучивший Базза в фильме "История игрушек" 1995 года, не увидел в спин-оффе сходства с оригинальной лентой. Об это он заявил порталу Extra.

Озвучивший Базза Лайтера актер раскритиковал новый мультфильм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Эта история не имеет ничего общего [с моим Баззом Лайтером]. Здесь нет связи, а я бы хотел, чтобы она была видна получше", — сказал он.

Аллен также добавил, что фильм "История игрушек" не может существовать без персонажа Вуди, которого в оригинальном фильме озвучивал Том Хэнкс.

Вышедший в США в июне 2022 года "Базз Лайтер" плохо стартовал в прокате. Поклонники франшизы удивились в том числе сменой актеров озвучания: в новом фильме персонаж Базза заговорил голосом Криса Эванса. По словам создателей, смена актеров была осуществлена, чтобы показать космического персонажа более "героическим".

Актеры,История игрушек,Крис Эванс,Том Хэнкс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители