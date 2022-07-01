Озвучивший Базза Лайтера актер раскритиковал новый мультфильм

Актер Тим Аллен, озвучивший Базза в фильме "История игрушек" 1995 года, не увидел в спин-оффе сходства с оригинальной лентой. Об это он заявил порталу Extra.
"Эта история не имеет ничего общего [с моим Баззом Лайтером]. Здесь нет связи, а я бы хотел, чтобы она была видна получше", — сказал он.
Аллен также добавил, что фильм "История игрушек" не может существовать без персонажа Вуди, которого в оригинальном фильме озвучивал Том Хэнкс.
Вышедший в США в июне 2022 года "Базз Лайтер" плохо стартовал в прокате. Поклонники франшизы удивились в том числе сменой актеров озвучания: в новом фильме персонаж Базза заговорил голосом Криса Эванса. По словам создателей, смена актеров была осуществлена, чтобы показать космического персонажа более "героическим".