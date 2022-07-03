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6 часов назад

Актеры, у которых нет хейтеров

Катя Кобышева

Богатые и знаменитые нередко вызывают зависть, и это неудивительно. Но среди них есть и такие, кого, наоборот, искренне любят, несмотря ни на что. "Рамблер" рассказывает, кто из актеров — звезд первой величины — за свою жизнь нажил массу поклонников и ни одного хейтера.

Актеры, у которых нет хейтеров
Фото: Кадр из фильма "Молчание ягнят"Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Робин Уильямс

Кадр из фильма "Миссис Даутфайер"

На счету актера около ста картин, немало наград, его уважали коллеги, любили друзья, обожали зрители. Самоубийство актера стало шоком для всех. Тогда многие предположили, что причиной стала тяжелая депрессия. Но позже его жена рассказала, что он страдал деменцией и принимал таблетки, суицидальные мысли — один из побочных эффектов.

Киану Ривз

Кадр из фильма "Джон Уик"

О скромности актера ходят легенды. Вероятно, поэтому его так любят фанаты, которым он никогда не отказывает в просьбе сфотографироваться или оставить автограф. Каждый фильм с Киану становится настоящим событием.

Том Хэнкс

Кадр из фильма "Форест Гамп"

Еще один всеобщий любимчик, который в любой ситуации ведет себя достойно. Но без скандалов в его жизни не обошлось. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, актер попал в госпиталь, но не все поверили в подлинность фото. Тогда же его втянули в скандал с Харви Вайнштейном, но серьезных обвинений предъявлено не было.

Джим Керри

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

За маской клоуна всегда можно разглядеть тонкую ранимую душу настоящего романтика и лирика. Джим Керри именно такой. Кстати, в неожиданном амплуа романтического героя его можно увидеть в фильме "Вечное сияние чистого разума".

Энтони Хопкинс

Кадр из фильма "Отец"

Чему стоит поучиться у актера, так это самоуважению и верности себе. Он не раз говорил в интервью, что не будет пресмыкаться перед теми, кто сильнее его и принимает решения, речь тогда шла о киноакадемиках, которые решают, кого наградить "Оскаром". Поэтому таким неожиданным стал "Оскар" за роль в фильме "Отец". Энтони Хопкинс полагал, что статуэтку получит Чедвик Боузман — чернокожий актер, скончавшийся незадолго до церемонии, и вообще не пришел. Многих это возмутило, но Хопкинс не стал отказываться от награды..

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