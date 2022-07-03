Актеры, у которых нет хейтеров

Богатые и знаменитые нередко вызывают зависть, и это неудивительно. Но среди них есть и такие, кого, наоборот, искренне любят, несмотря ни на что. "Рамблер" рассказывает, кто из актеров — звезд первой величины — за свою жизнь нажил массу поклонников и ни одного хейтера.

Фото: Кадр из фильма "Молчание ягнят" Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Робин Уильямс

Кадр из фильма "Миссис Даутфайер"

На счету актера около ста картин, немало наград, его уважали коллеги, любили друзья, обожали зрители. Самоубийство актера стало шоком для всех. Тогда многие предположили, что причиной стала тяжелая депрессия. Но позже его жена рассказала, что он страдал деменцией и принимал таблетки, суицидальные мысли — один из побочных эффектов.

Киану Ривз

О скромности актера ходят легенды. Вероятно, поэтому его так любят фанаты, которым он никогда не отказывает в просьбе сфотографироваться или оставить автограф. Каждый фильм с Киану становится настоящим событием.

Том Хэнкс

Кадр из фильма "Форест Гамп"

Еще один всеобщий любимчик, который в любой ситуации ведет себя достойно. Но без скандалов в его жизни не обошлось. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, актер попал в госпиталь, но не все поверили в подлинность фото. Тогда же его втянули в скандал с Харви Вайнштейном, но серьезных обвинений предъявлено не было.

Джим Керри

За маской клоуна всегда можно разглядеть тонкую ранимую душу настоящего романтика и лирика. Джим Керри именно такой. Кстати, в неожиданном амплуа романтического героя его можно увидеть в фильме "Вечное сияние чистого разума".

Энтони Хопкинс

Кадр из фильма "Отец"