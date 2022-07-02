Элизабет Олсен не стала смотреть "Доктор Стрэндж 2"

В одном из вечерних шоу артистка она рассказала, что не из тех актеров, которые любят пересматривать и изучать свои работы. По словам Олсен, в день премьеры она простудилась и поэтому не смогла присутствовать. А на копии, которую предоставил Дисней, было ее имя и дата, и она не стала смотреть такую версию.