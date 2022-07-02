Элизабет Олсен не стала смотреть "Доктор Стрэндж 2"

Актриса Элизабет Олсен так и не посмотрела фильм «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», в котором исполнила роль Алой Ведьмы, сообщает The Variety.
Олсен рассказала, что посмотреть премьеру фильма ей помешала простуда, но затем Дисней прислал ей резервную копию, которую актриса не стала смотреть из-за «слишком отвлекающих» водяных знаков.
В одном из вечерних шоу артистка она рассказала, что не из тех актеров, которые любят пересматривать и изучать свои работы. По словам Олсен, в день премьеры она простудилась и поэтому не смогла присутствовать. А на копии, которую предоставил Дисней, было ее имя и дата, и она не стала смотреть такую версию.
«На нем было мое имя, точное время и дата. Это просто отвлекает»,
— сказала Олсен.