Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
5 часов назад

Элизабет Олсен рассказала, почему не стала смотреть "Доктор Стрэндж 2" со своим участием

Газета.Ru

Актриса Элизабет Олсен так и не посмотрела фильм «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», в котором исполнила роль Алой Ведьмы, сообщает The Variety.

Элизабет Олсен не стала смотреть "Доктор Стрэндж 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Олсен рассказала, что посмотреть премьеру фильма ей помешала простуда, но затем Дисней прислал ей резервную копию, которую актриса не стала смотреть из-за «слишком отвлекающих» водяных знаков.

В одном из вечерних шоу артистка она рассказала, что не из тех актеров, которые любят пересматривать и изучать свои работы. По словам Олсен, в день премьеры она простудилась и поэтому не смогла присутствовать. А на копии, которую предоставил Дисней, было ее имя и дата, и она не стала смотреть такую версию.

«На нем было мое имя, точное время и дата. Это просто отвлекает»,

— сказала Олсен.

Актеры,Элизабет Олсен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители