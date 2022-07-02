Тэрон Эджертон собирается заменить Хью Джекмана в роли Росомахи

Тэрон Эджертон , известный по Kingsman и « Рокетмену », подтвердил, что ведет переговоры с Кевином Файги об исполнении роли Росомахи в новых «Мстителях» и «Людях Икс» (20 марта 2019 года Walt Disney Company выкупила 21st Century Fox за $71 миллиард, и теперь «Людей Икс» будет снимать Marvel).

«Я сильно волнуюсь, потому что с ролью Росомахи всегда ассоциируется только Хью Джекман , и занять его место будет очень непросто. Но, надеюсь, всё получится, и студия Marvel даст мне шанс».

Карьера Эджертона складывается неравномерно, он получил широкую известность благодаря проектам Мэттью Вона Kingsman и выиграл «Золотой глобус» за перевоплощение в Элтона Джона в «Рокетмене». Однако за последние три года у него не было примечательных ролей. Только что он закончил съемки в сериале «Черная птица» для Apple TV+, где сыграл тюремного информатора, и появился на сцене в Лондонском Вест-Энде в пьесе «Петух», правда после нескольких представлений отказался от роли.