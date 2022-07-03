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47 минут назад

Пять лучших киноролей Тома Круза

Inc-News

За четыре прошедших десятилетия Том Круз зарекомендовал себя одним из самых ценных актёров в Голливуде. В 60 лет он всё ещё собирает огромные кассы фильмами, снятыми в жанре экшен. Так, в недавно вышедшем на экраны драматическом боевике "Топ Ган: Мэверик" он воспроизвёл роль лейтенанта Пита «Мэверика» Митчелла, через 36 лет после того, как впервые надел форму военного лётчика.

Пять лучших киноролей Тома Круза
Фото: Inc-NewsInc-News

Дебютировав на широких экранах в 1981-м году, Круз исполнил множество ролей, которые захватили сердца и воображение зрителей. В этом обзоре пять его лучших киноролей.

Видео дня

«Лучший стрелок» («Топ Ган»), 1986.

Имя Тома Круза невозможно не ассоциировать с «Мэвериком», бесспорно, это его самая узнаваемая роль. Курсант Митчелл должен преодолеть разного рода препятствия в «Топгане» - специальной школе по подготовке элитных кадров ВВС США – прежде, чем доказать профпригодность в условиях реальных боевых действий. Фильм режиссёра Тони Скотта и сценаристов Джима Кэша и Джека Эппса мл. собрал по итогам 1986-го года в прокате больше всех денег и включил в себя эффектные кадры фигур высшего пилотажа. Это был первый проект, когда Круз поработал с продюсером Джерри Брукхаймером. Сотрудничество принесло успех обоим. Помимо Тома в картине сыграли Келли Макгиллис, Вэл Килмер, Энтони Эдвардc и Том Скеррит. Композиция группы Berlin «Take My Breath Away» получила «Оскара» в номинации «Лучшая оригинальная песня».

«Человек дождя», 1988.

Что бы вы делали, будучи мошенником и обнаружив, что ваш отец-мультимиллионер умер и оставил наследство только вашему брату-аутисту? В таких обстоятельствах начинается история Чарли Бэббита (Круз), пытающегося взять под опеку брата Рэймонда (Дастин Хоффман), чтобы заполучить деньги. Комедийное роуд-муви Барри Левинсона отлично приняла Американская киноакадемия, присудив «Оскара» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший исполнитель главной роли» (Хоффман) и «Лучший оригинальный сценарий». Картина также повлияла на поп-культуру, выведя на авансцену персонажа с синдромом саванта. Рэймонд обладает экстраординарными способностями, устно пересчитывая с огромной скоростью значения карт в блэкджеке. После выхода «Человека дождя» на экраны образ гениального аутиста начали эксплуатировать во многих голливудских фильмах.

«Джерри Магуайер», 1996.

35-летний спортивный агент Джерри Магуайер (Круз) уволен после обнаружения мошеннических схем в руководстве компании. Затем он решается на запуск собственного агентства и тесное сотрудничество с принимающим команды по американскому футболу Arizona Cardinals Родом Тидвеллом (Кьюба Гудинг мл.). Романтическая комедия и спортивная драма в одном флаконе, снятая Кэмероном Кроу по собственному сценарию, основывалась на воспоминаниях спортивной легенды Ли Стейнберга. «Джерри Магуайер» - одна из самых высоко оценённых и фанатами, и критиками работ Круза. Фильм получил множество номинаций Американской киноакадемии, включая «Лучший фильм», «Лучший киномонтаж» и «Лучший исполнитель второстепенной роли» для Гудинга мл., который в конце концов унёс вожделенную премию домой. Тем временем, Круз получил за фильм вторую оскаровскую номинацию «Лучший актёр» после аналогичной истории с картиной «Рождённый четвёртого июля» (1990).

«Миссия невыполнима», 1996.

Отряд «Миссии» должен раздобыть в Праге неофициальный список ЦРУ, но попадает в засаду и почти весь погибает. По-видимому, единственный оставшийся в живых после атаки Итан Хант (Круз) обнаруживает, что ЧП произошло из-за «крота», пробравшегося в спецподразделение и намеренного сделать всё, чтобы уничтожить его до конца. «Миссия невыполнима» - одна из самых успешных голливудских франшиз, насчитывающая уже шесть экранизаций с запланированным выпуском седьмой части в 2023-м году. Как и хорошее вино Круз, исполняющий не только главную роль, но продюсирующий серию, с возрастом становится только лучше и на протяжении многих лет старается лично исполнять опасные трюки.

«Соучастник», 2004.

Зрители привыкли видеть Круза исполнителем главных ролей, в основном, хороших парней. Каково же было их удивление, когда в триллере Майкла Манна он сыграл хладнокровного киллера с платиновыми волосами по имени Винс. По сюжету, преступник вынуждает безобидного водителя Стюарта Битти (Джейми Фокс) возить его по городу для совершения серии убийств. Философские дискуссии мужчин приводят их к обнаружению в самих себе новых качеств. В картине также снялись Джада Пинкетт Смит, Марк Руффало, Хавьер Бардем и Брюс МакГилл. Американская киноакадемия вновь проигнорировала усилия Круза, тогда как Фокс получил номинацию «Лучший исполнитель второстепенной роли».

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