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45 минут назад

Кейт Уинслет получила роль в мини-сериале «Доверие»

Слово и Дело

Британская актриса Кейт Уинслет сыграет главную роль в мини-сериале от HBO «Доверие». Об этом пишет портал Variety.Британская актриса Кейт Уинслет сыграет главную роль в мини-сериале от HBO «Доверие». Об этом пишет портал Variety.

Кейт Уинслет получила роль в мини-сериале «Доверие»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Новое шоу основано на романе писателя Эрнана Диаса. Он выступит исполнительным продюсером шоу.

Повествование будет закручено вокруг финансиста, которого не устроил роман, написанный о его жизни и супруге. Он обращается за помощью к секретарю, чтобы тот переписал мемуары. Вскоре помощник финансиста ужасается тому, как меняется истинная история.

Как отметил Диас, «Доверие» представляет собой головоломку, которая расскажет о событиях с четырех разных точек зрения. О начале съемок и других деталях сериала пока ничего не сообщается.Как отметил Диас, «Доверие» представляет собой головоломку, которая расскажет о событиях с четырех разных точек зрения. О начале съемок и других деталях сериала пока ничего не сообщается.

Актеры,Доверие,Кейт Уинслет,
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