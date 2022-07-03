Кейт Уинслет получила роль в мини-сериале «Доверие»

Британская актриса Кейт Уинслет сыграет главную роль в мини-сериале от HBO «Доверие». Об этом пишет портал Variety.Британская актриса Кейт Уинслет сыграет главную роль в мини-сериале от HBO «Доверие». Об этом пишет портал Variety.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Новое шоу основано на романе писателя Эрнана Диаса. Он выступит исполнительным продюсером шоу.

Повествование будет закручено вокруг финансиста, которого не устроил роман, написанный о его жизни и супруге. Он обращается за помощью к секретарю, чтобы тот переписал мемуары. Вскоре помощник финансиста ужасается тому, как меняется истинная история.