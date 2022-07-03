Кейт Уинслет получила роль в мини-сериале «Доверие»

Британская актриса Кейт Уинслет сыграет главную роль в мини-сериале от HBO «Доверие». Об этом пишет портал Variety.Британская актриса Кейт Уинслет сыграет главную роль в мини-сериале от HBO «Доверие». Об этом пишет портал Variety.
Новое шоу основано на романе писателя Эрнана Диаса. Он выступит исполнительным продюсером шоу.
Повествование будет закручено вокруг финансиста, которого не устроил роман, написанный о его жизни и супруге. Он обращается за помощью к секретарю, чтобы тот переписал мемуары. Вскоре помощник финансиста ужасается тому, как меняется истинная история.
Как отметил Диас, «Доверие» представляет собой головоломку, которая расскажет о событиях с четырех разных точек зрения. О начале съемок и других деталях сериала пока ничего не сообщается.Как отметил Диас, «Доверие» представляет собой головоломку, которая расскажет о событиях с четырех разных точек зрения. О начале съемок и других деталях сериала пока ничего не сообщается.