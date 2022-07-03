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44 минуты назад

Киану Ривз сыграет в новом фильме о Формуле-1

Inc-News

Известный голливудский актер Киану Ривз принимает участие в съемках фильма, который посвящен гонкам Формула-1.

Киану Ривз сыграет в новом фильме о Формуле-1
Фото: Inc-newsInc-news

По словам самого артиста, в картине будет смесь документального и художественного кино, а ему самому досталась роль интервьюера.

По некоторым данным, главным «героем» проекта станет команда и конструктор «Браун ГП», об истории которой и будет этот фильм.

Киану уже отметил, что после ознакомления со сценарием, был настолько впечатлен, что даже решил лично посетить Гран-при Формулы-1 в Великобритании, хотя раньше подобными зрелищами не увлекался.

Актеры,Герой,Киану Ривз,
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