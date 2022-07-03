Киану Ривз сыграет в новом фильме о Формуле-1

Известный голливудский актер Киану Ривз принимает участие в съемках фильма, который посвящен гонкам Формула-1.

Фото: Inc-news Inc-news

По словам самого артиста, в картине будет смесь документального и художественного кино, а ему самому досталась роль интервьюера.

По некоторым данным, главным «героем» проекта станет команда и конструктор «Браун ГП», об истории которой и будет этот фильм.