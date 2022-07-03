Чепурченко вспомнил, как Табаков помог ему купить квартиру

Ученик Олега Табакова актер Вячеслав Чепурченко признался, что благодаря режиссеру купил квартиру в Москве. Его слова передает "Экспресс газета".
"В Москве сначала жил в небольшой однушечке. Повезло, что Олег Павлович Табаков помог материально, поверил мне, а я потом выплачивал ему долг. С появлением второго ребенка мы переехали в евротрешку. Живем в направлении Люберец, это теперь московский район Некрасовка",
- сказал Чепурченко.
Олег Табаков создал театр "Табакерка" в 1977 году. Он воспитал плеяду таких известных артистов, как Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Андрей Смоляков, Алексей Серебряков, Ирина Апексимова и других.
В 2018 году после смерти Олега Табакова худруком "Табакерки" стал Владимир Машков.