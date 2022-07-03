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2 часа назад

Актер Чепурченко вспомнил, как Олег Табаков помог ему купить квартиру

Газета.Ruиещё 1

Ученик Олега Табакова актер Вячеслав Чепурченко признался, что благодаря режиссеру купил квартиру в Москве. Его слова передает "Экспресс газета".

Чепурченко вспомнил, как Табаков помог ему купить квартиру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В Москве сначала жил в небольшой однушечке. Повезло, что Олег Павлович Табаков помог материально, поверил мне, а я потом выплачивал ему долг. С появлением второго ребенка мы переехали в евротрешку. Живем в направлении Люберец, это теперь московский район Некрасовка",

- сказал Чепурченко.

Олег Табаков создал театр "Табакерка" в 1977 году. Он воспитал плеяду таких известных артистов, как Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Андрей Смоляков, Алексей Серебряков, Ирина Апексимова и других.

В 2018 году после смерти Олега Табакова худруком "Табакерки" стал Владимир Машков.

Актеры,Вячеслав Чепурченко,Алексей Серебряков,Ирина Апексимова,Андрей Смоляков,Евгений Миронов,Владимир Машков,Олег Табаков,
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