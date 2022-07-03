4 фильма, за которые так любят Тома Круза

Третьего июля голливудский актер Том Круз отмечает юбилей — 60 лет. По такому случаю "Рамблер" решил вспомнить картины, за которые зрители так его полюбили.

"Рожденный четвертого июля"

В основу фильма легла автобиографическая книга Рона Ковика, который отправился на войну во Вьетнаме, вернулся на родину в инвалидном кресле, а через некоторое время присоединился к антивоенному движению.

За свою работу Том Круз получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в жанре драма". Кроме этого, актер был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

"Интервью с вампиром"

Фильм снят по мотивам одноименного романа Энн Райс. А Том Круз впервые в нем исполнил роль злодея Лестата. Его герой мгновенно полюбился зрителям: бессмертный блондин в роскошных рубашках, при этом абсолютно лишенный какой-либо морали.

"Миссия: невыполнима"

Кадр из фильма "Миссия: невыполнима"

Первый фильм "Миссия: невыполнима" зрители увидели еще в 1996 году. А в 2023 году и 2024 на экраны выходят еще две киноленты под названием "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата".

Картину с уверенностью можно назвать одним из главных боевиков современности.

"Солдаты неудачи"

Несмотря на то, что Том Круз исполнил не главную роль в этом фильме, его образ зрителям запомнился больше всего. Актер сыграл лысеющего наглого голливудского продюсера, который следит за съемками самого дорогого и при этом нелепого фильма о войне за всю историю.