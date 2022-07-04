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4 часа назад

Чепурченко рассказал, как выплачивал долг Табакову

Суть событий

Ученик легендарного худрука и артиста Олега Табакова Вячеслав Чепурченко рассказал о роли мэтра в своей судьбе.

Чепурченко рассказал, как выплачивал долг Олегу Табакову
Фото: Суть событийСуть событий

Как оказалось, Олег Павлович не только приложил руку к творческому становлению молодого коллеги, но и не остался в стороне, когда тот испытывал большие материальные трудности. Чепурченко прослужил в Московском театре Олега Табакова больше десяти лет. На заре карьеры Вячеславу сильно повезло на прослушивании. Народный артист по окончании выступлений заявил, что мест в труппе нет, а затем, уходя, указал на Чепурченко.

Помимо прочего, Олег Павлович помог молодому актеру решить квартирный вопрос. Вячеслав испытывал большие проблемы с арендой, так как переехал из Саратова в Москву. С деньгами на съем квартиры помог сам Табаков, а Чепурченко потом выплачивал ему долг. Чепурченко стал не только востребованным театральным актером, но и звездой сериалов («Жуки», «Измены» и др.). В настоящее время он живет в трехкомнатной квартире на окраине Москвы и растит двух детей с женой Екатериной Шуваевой.

Актеры,Измена,Вячеслав Чепурченко,Олег Табаков,
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