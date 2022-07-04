Чепурченко рассказал, как выплачивал долг Олегу Табакову

Ученик легендарного худрука и артиста Олега Табакова Вячеслав Чепурченко рассказал о роли мэтра в своей судьбе.

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Как оказалось, Олег Павлович не только приложил руку к творческому становлению молодого коллеги, но и не остался в стороне, когда тот испытывал большие материальные трудности. Чепурченко прослужил в Московском театре Олега Табакова больше десяти лет. На заре карьеры Вячеславу сильно повезло на прослушивании. Народный артист по окончании выступлений заявил, что мест в труппе нет, а затем, уходя, указал на Чепурченко.