Крис Эванс назвал любимого супергероя Marvel

По признанию Эванса, ему нравится версия Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего. К сожалению, актер не объяснил свой выбор. Он и раньше говорил, что ему нравится Железный человек, и если бы он мог выбирать, то сыграл бы этого персонажа в фильмах. Он также говорил, что из злодеев Marvel он выбрал бы Локи, если бы у него была такая возможность.