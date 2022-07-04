Крис Эванс назвал любимого супергероя Marvel

Голливудский актер Крис Эванс в интервью для подкаста D23 рассказал, кого считает лучшим героем во вселенной Marvel. Как оказалось, это не Капитан Америка, которого он играл на протяжении нескольких фаз киновселенной.
По признанию Эванса, ему нравится версия Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего. К сожалению, актер не объяснил свой выбор. Он и раньше говорил, что ему нравится Железный человек, и если бы он мог выбирать, то сыграл бы этого персонажа в фильмах. Он также говорил, что из злодеев Marvel он выбрал бы Локи, если бы у него была такая возможность.