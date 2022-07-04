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3 часа назад

Крис Эванс назвал любимого супергероя Marvel

Слово и Дело

Голливудский актер Крис Эванс в интервью для подкаста D23 рассказал, кого считает лучшим героем во вселенной Marvel. Как оказалось, это не Капитан Америка, которого он играл на протяжении нескольких фаз киновселенной.

Крис Эванс назвал любимого супергероя Marvel
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По признанию Эванса, ему нравится версия Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего. К сожалению, актер не объяснил свой выбор. Он и раньше говорил, что ему нравится Железный человек, и если бы он мог выбирать, то сыграл бы этого персонажа в фильмах. Он также говорил, что из злодеев Marvel он выбрал бы Локи, если бы у него была такая возможность.

Актеры,Роберт Дауни-младший,Крис Эванс,
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