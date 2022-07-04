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49 минут назад

Как живет 95-летняя Джина Лоллобриджида?

New Magazine

Как выглядит и чем занимается одна из самых красивых актрис мирового кинематографа?

Как живет 95-летняя Джина Лоллобриджида
Фото: New MagazineNew Magazine

Она стала популярной в 50-е после выхода на экраны фильма “Фанфан-Тюльпан”. Особенно эту картину полюбили в Советском Союзе. Зрители буквально осаждали билетные кассы, причем и мужчины, и женщины. Так за актрисой закрепилось звание “символ эпохи 50-60-х”.

Всего за свою кинокарьеру она сыграла в 56 фильмах. Зрители ее полюбили за яркую красоту, неподражаемую улыбку и сногшибательную фигуру. Талия 56 сантиметров и роскошный бюст с пышными бедрами. За ней ухаживали самые красивые мужчины. Она сумела вскружить голову самому Юрию Гагарину. Но никогда никто не судачил о романах великолепной Джины: она вела себя достойно и ни разу не дала повода для сплетен.

После завершения кинокарьеры (Джина понимала, что нужно вовремя уйти) она стала скульптором и художником. Говорит, что мечтала этим заниматься всю жизнь. Ее скульптуры выставляются в знаменитых залах и пользуются одобрением публики и критиков.

Сегодня ей 95, но ее до сих пор считают одной из самых сексуальных женщин планеты. Она живет одна на своей вилле в предместье Рима. У нее есть сын, внук и невестка.

Актеры,Юрий Гагарин,
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