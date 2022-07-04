Кармелите 41: что с ней стало

Главной "цыганке" нулевых, актрисе Юлии Зиминой, 4 июля исполняется 41 год. «Рамблер» разбирался в том, как жила жгучая красавица раньше и чем она зарабатывает сейчас.

Фото: Кадр из сериала "Кармелита" Кадр из сериала "Кармелита"

Уроженка Красного Кута Юлия Зимина прославилась на всю страну в 2005 году после показа мелодраматического сериала «Кармелита». Гордая и страстная цыганка в ее исполнении покорила всех зрителей канала «Россия 1».

Кадр из сериала "Кармелита"

Юлия родилась в семье ветеринара и учительницы в селе Красный Кут Саратовской области.

«Я человек сельский, деревенский. Поэтому мне всегда хотелось вырваться из-под сена, из-под комбикорма. Меня интересовал личностный рост, хотелось побольше всего увидеть, проявить себя как-то», —рассказывала актриса.

С юных лет девочка мечтала об артистической карьере. В 2003 году она окончила театральный факультет Саратовской консерватории, а уже через 2 года получила свою звездную роль, обойдя на кастинге 200 претенденток.

Хотя актриса скрывает свою личную жизнь, несколько ее романов все-таки стали достоянием общественности. Во время съемок «Кармелиты» Юлия встречалась с коллегой по сериалу Владимиром Череповским, однако отношения разрушились из-за ревности мужчины.

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Кстати, на съемках продолжения сериала у актрисы возник еще один служебный роман — с женатым актером Максимом Щеголевым. Позже пара рассталась.

В 2015 году Юлия стала мамой. Однако актриса не раскрывает имя отца своей дочери Серафимы.

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Некоторое время актриса была замужем за серфером Андреем Карром. 17 августа 2020 года Юлия сообщила своим подписчикам, что вновь вышла замуж и опубликовала свадебные фотографии, однако не назвала имя избранника.

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Позже в «Экспресс газете» появилась информация, что мужем актрисы стал бывший боксер Денис Новиков, который в настоящее время занимается бизнесом.

Юлия активно снимается («Наследница», «Женщина его мечты», «Тайна Анри Пика», «Между двух огней») и уже 10 лет работает телеведущей программы «Доброе утро». На вопрос о том, как она попала на Первый, Юлия иронично отвечает: «Через постель».

«Я поняла, что так проще. Когда говоришь правду, тебе не верят».

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О сложной работе в кадре передачи Зимина рассказывала в одном из интервью:

«Выходим в прямом эфире на Владивосток с 9 вечера до 1 часа ночи, ложимся спать на раскладушке в Останкино до 4 утра. Потом нужно привести себя в порядок, опять гримироваться, одеваться, чтобы в 5 утра выйти в эфир уже на Москву. Бывает сверху кофточка надета, а внизу пижамка и домашние тапочки. Но я никогда не сплю. Когда появляюсь в эфире в 5 утра, это значит, что я не спала сутки».

Последние проекты в кино — фильм "Врачебная ошибка", озвучка в мультфильме "Кощей. Начало", мелодрама "Некрасивая". 40-летняя Зимина также непрерывно играет в театре. Сейчас зрители могут посмотреть мюзикл "Принцесса цирка" с Зиминой в главной роли — актриса танцует, поет и даже выполняет акробатические номера.