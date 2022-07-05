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3 часа назад

Актриса Сэди Синк рассказала о том, что ожидает ее персонажа в пятом сезоне «Очень странных дел»

Моя Москва.онлайн

Как сообщает «Центральная службы новостей» со ссылкой на издание «Deadline», 20-летняя американская актриса Сэди Синк («Стеклянный замок», «Американцы», «Голубая кровь»), исполнившая в сериале стриминговой платформы «Netflix» под названием «Очень странные дела» роль Максин «Макс» Мэйфилд, рассказала о том, что ждет ее персонажа в пятом сезоне проекта. По словам девушки, братья Даффер, режиссеры и продюсеры истории, «не раскрывают всех секретов» до начала съемок продолжения.

Что ждет Максин Мэйфилд из «Очень странных дел» в 5 сезоне
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Они вообще были очень скрытными в отношении пятого сезона. <…> Я понятия не имею, что будет дальше и на что это похоже. Сюжетная линия Макс очень туманна, потому что, очевидно, она в коме, и Одиннадцать не может найти ее в пустоте. Так что кто знает, где она и в каком состоянии»,

— Сэди Синк, американская актриса.

Известно, что в процессе съемок четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» артисты получали свои сценарии «дозированно», чтобы «не быть шокированными сюжетными поворотами». Перед началом работы над девятым эпизодом Мэтт и Росс Дафферы («Сосны») предупредили Синк о том, что ее персонаж попадёт в тяжелую ситуацию.

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