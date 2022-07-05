Что ждет Максин Мэйфилд из «Очень странных дел» в 5 сезоне

«Они вообще были очень скрытными в отношении пятого сезона. <…> Я понятия не имею, что будет дальше и на что это похоже. Сюжетная линия Макс очень туманна, потому что, очевидно, она в коме, и Одиннадцать не может найти ее в пустоте. Так что кто знает, где она и в каком состоянии»,