Владимир Меньшов умер ровно год назад

Режиссера Владимира Меньшова не стало ровно год назад. Он стал человеком, чью жизнь унесли последствия коронавирусной инфекции. Память о мэтре хранят миллионы русскоязычных граждан, те, кому нравилось его творчество. О смерти Меньшова вспоминают его друзья и близкие.
В личном микроблоге наследница Меньшова разместила снимок с отцом. Юлия Меньшова была привязана к отцу, ценила время, проведенное с ним. Она утверждает, что режиссер поддерживал ее во всем, они были настоящими друзьями. Юлия была в шоке, что осталась без одного из родителей. Ее мать Вера Алентова также заразилась коронавирусом и находилась в той же больнице, что и Меньшов. Многие полагали, что и Алентова не переживет коронавирусную инфекцию. У нее слабое здоровье.
Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию, на которой она позирует возле отца. На снимке Юлия сжимает в своих руках ладонь Владимира Валентиновича. Дочь Меньшова была немногословна. Она написала под фотографией: «Год» и поставила эмодзи в виде черного сердца. Прислать слова соболезнования Юлии нельзя. Она ограничила возможность комментировать эту запись.
Владимир Меньшов скончался от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. После заражения режиссер чувствовал себя неплохо. Он лечился дома и отказывался от госпитализации. В итоге его доставили в больницу, но было поздно. Врачи сделали все возможное, но спасти Меньшова не удалось.