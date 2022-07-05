Владимир Меньшов умер ровно год назад

Режиссера Владимира Меньшова не стало ровно год назад. Он стал человеком, чью жизнь унесли последствия коронавирусной инфекции. Память о мэтре хранят миллионы русскоязычных граждан, те, кому нравилось его творчество. О смерти Меньшова вспоминают его друзья и близкие.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В личном микроблоге наследница Меньшова разместила снимок с отцом. Юлия Меньшова была привязана к отцу, ценила время, проведенное с ним. Она утверждает, что режиссер поддерживал ее во всем, они были настоящими друзьями. Юлия была в шоке, что осталась без одного из родителей. Ее мать Вера Алентова также заразилась коронавирусом и находилась в той же больнице, что и Меньшов. Многие полагали, что и Алентова не переживет коронавирусную инфекцию. У нее слабое здоровье.

Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию, на которой она позирует возле отца. На снимке Юлия сжимает в своих руках ладонь Владимира Валентиновича. Дочь Меньшова была немногословна. Она написала под фотографией: «Год» и поставила эмодзи в виде черного сердца. Прислать слова соболезнования Юлии нельзя. Она ограничила возможность комментировать эту запись.