Актриса Спивакова сообщила о возвращении в кинематограф

Актриса театра и кино, телеведущая Сати Спивакова рассказала, что ее пригласили принять участие в новом кинопроекте.
«Есть одна история, буду счастлива, если она осуществится. Буквально два месяца назад армянский режиссер Дживан Аветисян предложил мне сняться в очень интересном полнометражном фильме про взаимоотношения и разобщенность армянской диаспоры», — сказала актриса «Известиям».
По ее словам, съёмки картины запланированы на начало 2023 года.
«Если это осуществится, вернусь в армянское кино спустя почти 35 лет», — добавила она.