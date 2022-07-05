Актриса Спивакова сообщила о возвращении в кинематограф

«Есть одна история, буду счастлива, если она осуществится. Буквально два месяца назад армянский режиссер Дживан Аветисян предложил мне сняться в очень интересном полнометражном фильме про взаимоотношения и разобщенность армянской диаспоры», — сказала актриса «Известиям».