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2 часа назад

Актриса Спивакова сообщила о возвращении в кинематограф

RT на русском

Актриса театра и кино, телеведущая Сати Спивакова рассказала, что ее пригласили принять участие в новом кинопроекте.

Актриса Спивакова сообщила о возвращении в кинематограф
Фото: RT на русскомRT на русском

«Есть одна история, буду счастлива, если она осуществится. Буквально два месяца назад армянский режиссер Дживан Аветисян предложил мне сняться в очень интересном полнометражном фильме про взаимоотношения и разобщенность армянской диаспоры», — сказала актриса «Известиям».

По ее словам, съёмки картины запланированы на начало 2023 года.

«Если это осуществится, вернусь в армянское кино спустя почти 35 лет», — добавила она.

Актеры,Александр Цой,Сати Спивакова,
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