Советские актеры с редкими именами

Ролан Быков

Фото: New Magazine New Magazine

New Magazine

Свое имя Ролан Быков получил в честь писателя-француза Ромена Роллана. Правда мама будущего актера по ошибке решила, что Роллан – это имя. Когда он получал паспорт, его имя случайно переделали в «Роланд», по паспорту он был «Роланд Быков». А его отец по рождению и вовсе носил полное имя и фамилию – Семен Геронимович Гордановский.

Савелий Крамаров

New Magazine

Родился в еврейской семье. Папа – Виктор Савельевич, мама – Бенедикта Соломоновна. Так что свое имя актер получил в честь дедушки. Мальчик воспитывался в итоге своим дядей, Леопольдом Соломоновичем Волчек, потеряв в юном возрасте обоих родителей.

Зиновий Гердт

New Magazine

Псевдоним «Зиновий Гердт» он взял, будучи актером Московской государственной театральной студии. Коллеги актера придумали его коллективно, отталкиваясь от фамилии известной балерины Елизаветы Гердт. Друзья называли его просто “Зяма”. При рождении его звали Залманом Афроимовичем Храпиновичем.

Рина Зеленая

New Magazine

Настоящее имя артистки Екатерина Васильевна Зеленая, а Рина – это творческий псевдоним. Существует две версии происхождения фамилии актрисы. Первая – от слов «зелено», «зеленя». То есть – «малыш», дитятко». Вторая – от слова зеленый, то есть «неопытный».

Спартак Мишулин

New Magazine