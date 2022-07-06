Саша Грей приняла душ и собрала более 300 тысяч просмотров

Бывшая порнозвезда Саша Грей, которая сейчас является блогером, запустила на Twitch стрим в категории "Бассейны, джакузи и пляжи". Вопреки желаниям фанатов, он оказался совсем не эротическим, сообщает портал VGTimes.
Когда Саша сняла свой халат, оказалось, что под ним был купальник телесного цвета с изображением мужской волосатой груди. Зрителей стрима позабавил внешний вид блогерши, и за сутки клип успел набрать 300 тыс. просмотров.
Саша Грей начала карьеру стримера в 2019 году и за это время на ее Twitch-канал подписались 1,1 млн зрителей. Одной из первых игр девушки стал "Ведьмак 3: Дикая охота", а весной 2022 года бывшая порноактриса проходила экшен-RPG Elden Ring.