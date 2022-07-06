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1 час назад

Саша Грей приняла душ в прямом эфире и собрала более 300 тысяч просмотров

Газета.Ruиещё 1

Бывшая порнозвезда Саша Грей, которая сейчас является блогером, запустила на Twitch стрим в категории "Бассейны, джакузи и пляжи". Вопреки желаниям фанатов, он оказался совсем не эротическим, сообщает портал VGTimes.

Саша Грей приняла душ и собрала более 300 тысяч просмотров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Когда Саша сняла свой халат, оказалось, что под ним был купальник телесного цвета с изображением мужской волосатой груди. Зрителей стрима позабавил внешний вид блогерши, и за сутки клип успел набрать 300 тыс. просмотров.

Саша Грей начала карьеру стримера в 2019 году и за это время на ее Twitch-канал подписались 1,1 млн зрителей. Одной из первых игр девушки стал "Ведьмак 3: Дикая охота", а весной 2022 года бывшая порноактриса проходила экшен-RPG Elden Ring.

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