Саша Грей приняла душ и собрала более 300 тысяч просмотров

Бывшая порнозвезда Саша Грей, которая сейчас является блогером, запустила на Twitch стрим в категории "Бассейны, джакузи и пляжи". Вопреки желаниям фанатов, он оказался совсем не эротическим, сообщает портал VGTimes.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Когда Саша сняла свой халат, оказалось, что под ним был купальник телесного цвета с изображением мужской волосатой груди. Зрителей стрима позабавил внешний вид блогерши, и за сутки клип успел набрать 300 тыс. просмотров.