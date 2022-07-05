Кристина Асмус рассказала, на какую из своих киногероинь она похожа

В пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялся пресс-показ мотивационной комедии «Булки» режиссера Олега Асадулина, а затем прошла творческая встреча, в которой приняли участие креативный продюсер Михаил Зубко, актеры Кристина Асмус, Васант Балан, Александр Ревенко и по видеосвязи подключился режиссер Олег Асадулин.

Фильм рассказывает историю Тани Бабаниной из подмосковного Протвино, которая мастерски печет и мечтает о своем кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.

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«Это фантастика, что мы сняли кино, ведь было столько препятствий», — эта фраза создателей звучала лейтмотивом на творческой встрече, ведь «Булки» стартовали в марте 2020 года на Шри-Ланке за несколько дней до того, как во всем мире разразилась пандемия.

Почти на 1,5 года съемки были остановлены, и завершились летом 2021 в период карантина, когда на острове еще соблюдались строжайшие меры безопасности. По словам продюсера Михаила Зубко, в съемках на Шри-Ланке планировались слоны и даже поезд, который едет через джунгли, но от многого пришлось отказаться из-за ограничений, связанных с карантином. Также помимо каждодневных пцр-тестов, пластиковых костюмов спецзащиты, проверок местной полиции, получения виз, сложного и долгого перелета, еще неожиданными препятствиями стали травма ноги у Кристины Асмус перед третьей экспедицией, а актер Васант Балан не мог получить визу и попасть в страну, но вопреки всему, съемки состоялись.

Несмотря на все эти препятствия, «Булки» — это настоящая Народная мотивационная комедия», заметила на пресс-конференции Кристина Асмус. На ее взгляд, получилось именно народное кино, с узнаваемыми образами и ситуациями. И каждый, кто придет в кино, точно узнает в нем себя.

Также Кристина рассказала о схожести со своей героиней Таней Бабаниной, что и стало причиной ее согласия на эту роль.

«Всю жизнь моя профессия была про доказать всем тем людям, кто в меня не верил. Именно поэтому, моя роль получилась такая объемная. Ни общество, ни близкие, ни друзья, не верили ни в Бабанину, мою героиню, ни в меня. Но в результате мы обе стали много работать и заниматься любимым делом и у обеих все получилось».