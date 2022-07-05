Борис Смолкин: «Дворецкий Константин — проходная роль»

У него в кино более 80 ролей. А помнят все только дворецкого из «Прекрасной няни». Несправедливость? Конечно!..
С замечательным актером Борисом Смолкиным мы встретились на съемках сериала «Кулагины» и побеседовали о ролях, о любви... И даже о математике, к которой он имел когда-то самое прямое отношение.
- Борис Григорьевич, у вас есть любимые фильмы или роли?
- Не знаю, наверное, нет. Тут надо спросить: что значит любимые? Обычно нравится то, что нравится публике. А публика чаще всего называет «Мою прекрасную няню». Так случилось, что тот мой персонаж — дворецкий Константин — понравился зрителям. Но если оглянуться назад, то я много играл до этого и в театре, и в кино. По большому счету дворецкий Константин — это проходная роль. Просто она стала заметной...
- Не обидно, что эта роль до сих пор с вами ассоциируется?
- Обижаться на это глупо. Надо говорить спасибо, потому что могло и этого не быть.
- Когда предлагают какую-то роль в новом проекте, вы сразу соглашаетесь?
- Нет, не сразу. Обязательно внимательно читаю сценарий. Вот недавно предложили роль в одном фильме. Но мне не понравился сценарий, и я отказался. Есть какие-то неприемлемые вещи, например, шутки ниже пояса и тому подобное. Хотя, к сожалению, это уже входит в норму...
- Театр в этом плане вам ближе?
- Да, я театральный артист. Недавно в Петербурге был фестиваль «Виват, кино России!», там мы встретились с режиссером Сашей Коттом, который снимал сериал «Седьмая симфония». И я сказал ему: «Саша, спасибо, что меня останавливал на съемках. Потому что меня все время тянет в какую-то театральность!»
- В «Седьмой симфонии» у вас потрясающая роль: сыграли слепого ударника Валентина Чуркина. Ничто не смутило, когда соглашались на съемки?
- Не было никаких сомнений или того, что меня бы остановило. Были уже случаи в моей жизни, когда я играл слепого — ветерана Гражданской еще войны. Помню, прочитал сценарий и, как говорят адвокаты, стал искать прецедент: как большие артисты играют слепых. Посмотрел и Аль Пачино в фильме «Запах женщины», и Олега Борисова в «Рабочем поселке». И вот я пришел на съемку, и первая сцена была со свадьбой и с застольем. Снимали общие планы, где я изображаю слепого. Рядом со мной сидели женщины. И они начали мне показывать салатики какие-то, еще что-то, предлагать все это попробовать... То есть я так плохо играл слепого, что они этого даже не поняли и начали от доброты душевной предлагать мне выпить, закусить. И я сквозь зубы стал им говорить: «Я слепой!..» То есть если в фильме «Седьмая симфония» у меня получился мой герой — слава богу...
- «Седьмая симфония» - о блокадном Ленинграде. Насколько я знаю, это коснулось и вашей семьи...
- Да. Мама, бабушка и дедушка жили в блокадном Ленинграде, а дядя погиб под Ленинградом в октябре 1941 года... Много чего связано у нашей семьи с этой историей. Мама что-то рассказывала, а вот бабушка и дедушка ничего не говорили на эту тему...
- Вы по специальности программист-вычислитель, потом учились на химическом факультете Ленинградского университета...
- А еще я окончил физико-математическую школу.
- Да. Так почему же вдруг пошли в актеры?
- Это не вдруг. Актером я хотел быть с самого раннего детства — лет с семи, наверное. А то, что получил приличное образование, — за это спасибо моим родителям. Они настояли, а я не возражал. И до сих пор трепетно отношусь к точным наукам — хуже мне от этого точно не стало.
- Вы с супругой Светланой уже много лет вместе. Наверное, не согласитесь с расхожим выражением, что любовь живет три года?
- Я бы сказал, что не любовь живет три года, а страсть. Да, наверное, она живет недолгое время. А любовь — это что-то другое... Меня иногда спрашивают про любовь. И вот в такие моменты я всегда начинаю вспоминать своих бабушку и дедушку, которые прожили вместе лет 60, если не больше. Когда был маленьким, я проводил у них летние каникулы. И каждый вечер, укладывая меня спать, дедушка подтыкал мне одеяло, целовал меня. И каждый вечер он подходил к бабушке и делал все то же самое. Это любовь... Или я помню, как мы праздновали 70-летие дедушки. Собрались гости, у нас застолье... Тут надо сказать, что бабушка была сиротой, никто не знал, когда у нее день рождения: какая-то дата стояла в паспорте, конечно, но она просто так была туда вписана... И вот дедушка во время застолья встал, достал красивую коробочку и первым делом поздравил бабушку — подарил ей часики. Вот это и есть любовь...