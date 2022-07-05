Борис Смолкин: «Дворецкий Константин — проходная роль»

У него в кино более 80 ролей. А помнят все только дворецкого из «Прекрасной няни». Несправедливость? Конечно!..

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С замечательным актером Борисом Смолкиным мы встретились на съемках сериала «Кулагины» и побеседовали о ролях, о любви... И даже о математике, к которой он имел когда-то самое прямое отношение.

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- Борис Григорьевич, у вас есть любимые фильмы или роли?

- Не знаю, наверное, нет. Тут надо спросить: что значит любимые? Обычно нравится то, что нравится публике. А публика чаще всего называет «Мою прекрасную няню». Так случилось, что тот мой персонаж — дворецкий Константин — понравился зрителям. Но если оглянуться назад, то я много играл до этого и в театре, и в кино. По большому счету дворецкий Константин — это проходная роль. Просто она стала заметной...

- Не обидно, что эта роль до сих пор с вами ассоциируется?

- Обижаться на это глупо. Надо говорить спасибо, потому что могло и этого не быть.

- Когда предлагают какую-то роль в новом проекте, вы сразу соглашаетесь?

- Нет, не сразу. Обязательно внимательно читаю сценарий. Вот недавно предложили роль в одном фильме. Но мне не понравился сценарий, и я отказался. Есть какие-то неприемлемые вещи, например, шутки ниже пояса и тому подобное. Хотя, к сожалению, это уже входит в норму...

- Театр в этом плане вам ближе?

- Да, я театральный артист. Недавно в Петербурге был фестиваль «Виват, кино России!», там мы встретились с режиссером Сашей Коттом, который снимал сериал «Седьмая симфония». И я сказал ему: «Саша, спасибо, что меня останавливал на съемках. Потому что меня все время тянет в какую-то театральность!»

- В «Седьмой симфонии» у вас потрясающая роль: сыграли слепого ударника Валентина Чуркина. Ничто не смутило, когда соглашались на съемки?

- Не было никаких сомнений или того, что меня бы остановило. Были уже случаи в моей жизни, когда я играл слепого — ветерана Гражданской еще войны. Помню, прочитал сценарий и, как говорят адвокаты, стал искать прецедент: как большие артисты играют слепых. Посмотрел и Аль Пачино в фильме «Запах женщины», и Олега Борисова в «Рабочем поселке». И вот я пришел на съемку, и первая сцена была со свадьбой и с застольем. Снимали общие планы, где я изображаю слепого. Рядом со мной сидели женщины. И они начали мне показывать салатики какие-то, еще что-то, предлагать все это попробовать... То есть я так плохо играл слепого, что они этого даже не поняли и начали от доброты душевной предлагать мне выпить, закусить. И я сквозь зубы стал им говорить: «Я слепой!..» То есть если в фильме «Седьмая симфония» у меня получился мой герой — слава богу...

- «Седьмая симфония» - о блокадном Ленинграде. Насколько я знаю, это коснулось и вашей семьи...

- Да. Мама, бабушка и дедушка жили в блокадном Ленинграде, а дядя погиб под Ленинградом в октябре 1941 года... Много чего связано у нашей семьи с этой историей. Мама что-то рассказывала, а вот бабушка и дедушка ничего не говорили на эту тему...

- Вы по специальности программист-вычислитель, потом учились на химическом факультете Ленинградского университета...

- А еще я окончил физико-математическую школу.

- Да. Так почему же вдруг пошли в актеры?

- Это не вдруг. Актером я хотел быть с самого раннего детства — лет с семи, наверное. А то, что получил приличное образование, — за это спасибо моим родителям. Они настояли, а я не возражал. И до сих пор трепетно отношусь к точным наукам — хуже мне от этого точно не стало.

- Вы с супругой Светланой уже много лет вместе. Наверное, не согласитесь с расхожим выражением, что любовь живет три года?