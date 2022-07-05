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2 часа назад

Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор: Любовь и гром»

Lenta.ru

Американская актриса Натали Портман призналась, что для роли в фильме «Тор: Любовь и Гром» ей впервые пришлось «стать больше». Ее слова передает Daily Mail.

Портман рассказала, как изменилась для роли в фильме Marvel
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В супергеройском кино режиссера Тайки Вайтити актриса играет астрофизика Джейн Фостер, рост которой по сюжету комиксов Marvel достигает 182 сантиметров. При этом рост самой Портман — 161 сантиметр.

Для роли мускулистой героини 41-летней актрисе также пришлось специально набрать мышечную массу. Портман заявила, что тренироваться было интересно, потому что ей ни разу в жизни не ставили задачу стать «как можно больше». Портман также призналась, что фильм стал для нее особенным, поскольку он произвел сильное впечатление на ее детей — 11-летнего Алефа и 5-летнюю Амалию.

Премьера фантастического боевика «Тор: Любовь и гром» состоялась 23 июня 2022 года. В фильме снялись актеры Крис Хемсворт, Крис Пратт, Брэдли Купер, Мелисса Маккарти, Кристиан Бэйл и другие.

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