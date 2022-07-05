Портман рассказала, как изменилась для роли в фильме Marvel

Для роли мускулистой героини 41-летней актрисе также пришлось специально набрать мышечную массу. Портман заявила, что тренироваться было интересно, потому что ей ни разу в жизни не ставили задачу стать «как можно больше». Портман также призналась, что фильм стал для нее особенным, поскольку он произвел сильное впечатление на ее детей — 11-летнего Алефа и 5-летнюю Амалию.