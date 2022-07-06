Крис Эванс присоединится к съемкам драмы «Продавцы боли»

Крис Эванс присоединится к актёрскому составу «Продавцов боле». Фильм расскажет о молодой женщине по имени Лиза Дрейк (Эмили Блант). По семейным обстоятельствам она не доучилась, рано родила дочь и вынуждена отчаянно бороться за более-менее достойную жизнь для себя и своей малютки. Устроившись работать в убыточный фармацевтический стартап, она со всей энергией и обаянием пытается остановить компанию от грозящего ей краха. Однако, когда дела у бизнеса начинают выправляться, Лиз обнаруживает себя в центре криминального заговора со смертельными последствиями.