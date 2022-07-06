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25 минут назад

Умерла 95-летняя актриса Ирина Брагина

Газета.Ruиещё 1

В Санкт-Петербурге скончалась ветеран Государственного театра музыкальной комедии Ирина Брагина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра, где Брагина проработала более 30 лет.

Умерла 95-летняя актриса Ирина Брагина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Смерть 95-летней актрисы наступила 4 июля. Брагина была ведущей солисткой Театра музыкальной комедии с 1952 по 1983 год. В театре она сыграла более 50 ролей, среди ее героинь - Нинон ("Фиалка Монмартра"), Анжела ("Поцелуй Чаниты"), Лариса ("Белая акация"), Нина ("Севастопольский вальс"), Ванда ("Роз-Мари").

С 1983 года и до недавнего времени Брагина была главой отдела художественной самодеятельности (студия оперетты) Дворца культуры имени Феликса Дзержинского (Санкт-Петербургский культурный центр ГУ МВД).

Актеры,Ирина Брагина,Феликс Дзержинский,
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