Близкий человек сообщил о трагедии Маргарите Тереховой

Известный режиссер и друг звезды советского кинематографа поделился печальной информацией.
В 2012 году Маргарита Терехова появилась в компании дочери Анны на 10-м Московском Фестивале Отечественного Кино «Московская Премьера». Вскоре после этого артистка пропала из виду. Как выяснилось позднее, не просто так.
Некогда одну из красивейших и самых харизматичных актрис СССР сразила неизлечимая болезнь. С Альцгеймером Терехова живет давно, но с каждым годом недуг все сильнее бьет по организму знаменитости. Последнее, что рассказывали родственники Маргариты Борисовны — она не узнает никого, кроме внучки. При этом звезда не разговаривает и выглядит не так, какой ее запомнили поклонники.
Однако добиться новых деталей о состоянии тяжелобольной актрисы крайне трудно. После давнего скандала со сбором средств дети Тереховой отказались общаться с журналистами на непростую тему, лишь изредка делая исключения. Зато поговорить об актуальном состоянии Маргариты Борисовны готовы друзья.
Режиссер и народный артист России Андрей Житинкин не только играл с Тереховой на одной сцене, но и близко общался со звездой. С ним знаменитость когда-то делилась проблемами с сыном, который в юности отличался жестким характером и изрядно трепал маме нервы. В общем, Житинкину было много известно о непростых делах коллеги по цеху.
«Для меня было счастье общаться и видеть женщину-актрису, живущую в каком-то только ей понятном особом мире. Ее поступки до сих пор вызывают восхищение и удивление. Терехова никогда не была бытовой актрисой. И по жизни не гналась за бытом. Хотя снималась очень много. Но при таких гонорарах ничего так и не скопила. Ни дач, ни машин. И к деньгам относилась легко. Если появлялись, тут же тратила. Заваливала своих детей подарками. Мужей было немало. Но расставалась быстро. И всегда пребывала как бы в постоянном одиночестве», — поделился Андрей Альбертович.
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Как отметил артист, дочь Тереховой во многом повторяет судьбу матери. Анна сейчас тоже взваливает все проблемы на себя, включая круглосуточный уход за мамой. Хотя за Маргаритой Борисовной присматривают сиделки, но пустить все на самотек наследница звезды просто не может. Про Терехову постановщик грустно сказал, что она все равно что «ушла».
«Рита много лет никого не узнает. Живет в своем самодостаточном мире. Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами. А духовно, может, давно живет в мире Тарковского?» — заключил Житинкин.