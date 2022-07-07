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51 минуту назад

Шакуров пустится "во все тяжкие" в новой комедии "Друг на час"

Газета.Ru

Актер Сергей Шакуров сыграет одинокого пенсионера, который передумал прощаться с жизнью и пустился во все тяжкие с молодым товарищем Лехой (Борис Дергачев), в комедийном сериале "Друг на час".

Шакуров пустится "во все тяжкие" в новой комедии "Друг на час"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету главный герой Николай Сергеевич, заведующий отделением педиатрии, выходит на пенсию. У пожилого человека нет ни сбережений, ни семьи: его жена погибла год назад, но оставила ему трогательные письма и советы на дальнейшую жизнь. Герой Шакурова решил устроить себе прощальный ужин и покончить с собой, однако судьба сводит его с молодым и энергичным товарищем Лехой, который работает "другом на час".

В Москве стартовали съемки многосерийного фильма, премьера ленты запланирована на 2023 год.

Актеры,Во все тяжкие,О любви,Борис Дергачев,Сергей Шакуров,
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