Том Холланд планирует взять Тимоти Шаламе в Marvel

«Из него получился бы отличный Гарри Осборн. Я думаю, было бы неплохо включить его сначала в качестве друга Человека-Паука, а потом посмотреть, как он станет плохим. Интересно увидеть его как злодея. Он был бы отличным злодеем. Может быть он даже подкатил бы к Эм Джей, и я бы такой: «Эй, Гарри, следи за собой в компании моей девушки, бро»,

— поделился своими планами Холланд.