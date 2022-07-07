Том Холланд планирует взять Тимоти Шаламе в Marvel

Том Холланд (Tom Holland) и Тимоти Шаламе (Timothée Chalamet) заслуженно считаются одними из самых успешных молодых актеров. Каждый из них активно принимает участие как в крупных блокбастерах, так и в более камерных малобюджетных картинах, которые позволяют им раскрыть свой потенциал на полную мощь. Собственно, неудивительно, что Холланд выразил желание пригласить Шаламе сыграть в «Человеке-Пауке», а именно в продолжении собственной трилогии в рамках кинематографической вселенной Marvel, существование которой, пока что, официально не подтверждено.
Ранее актеры никогда не работали вместе, но, судя по разговорам во время интервью, отлично ладят между собой. Большую роль в этом сыграла Зендея (Zendaya), девушка Тома и по совместительству партнерша Шаламе по фильму «Дюна». Молодые люди стали намного чаще и лучше общаться именно благодаря ей.
Так, отвечая на вопрос одного из журналистов о Тимоти, исполнитель роли Питера Паркера заявил, что с удовольствием взял бы его на роль Гарри Озборна, чтобы увидеть Шаламе в образе злодея.
«Из него получился бы отличный Гарри Осборн. Я думаю, было бы неплохо включить его сначала в качестве друга Человека-Паука, а потом посмотреть, как он станет плохим. Интересно увидеть его как злодея. Он был бы отличным злодеем. Может быть он даже подкатил бы к Эм Джей, и я бы такой: «Эй, Гарри, следи за собой в компании моей девушки, бро»,
— поделился своими планами Холланд.