Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан

Умер американский актер Джеймс Каан, прославившийся благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме «Крестный отец». Об этом сообщается на его странице в Twitter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«С огромной грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать ее частную жизнь в это трудное время»,

— говорится в публикации.

Причина смерти звезды «Крестного отца» не уточняется. Каан скончался в возрасте 82 лет.

Актер родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов из Германии. В 1963 году он дебютировал в кино в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма». Среди других известных ролей артиста — «Мизери», «Эльдорадо», «Люди дождя», «Вор», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Путешествие в Шайло».