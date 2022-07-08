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1 час назад

Паттинсон снимется в фильме по роману Эдварда Эштона

Газета.Ru

Актер Стивен Юн присоединится к научно-фантастическому фильму Warner Bros Пона Джуна Хо. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Паттинсон снимется в фильме по роману Эдварда Эштона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ожидается, что Роберт Паттинсон возглавит актерский состав картины, в который также войдут Наоми Аки, Марк Руффало и Тони Коллетт. Стивен Юн и режиссер Пон Джун Хо, которые вместе работали над полнометражным фильмом Netflix 2017 года "Окча", воссоединяются для предстоящего научно-фантастического триллера режиссера на студии Warner Bros. Проект, у которого пока нет названия, будет основан на Mickey7, романе Эдварда Эштона, опубликованном в феврале.

Mickey7 рассказывает историю человека в экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. Главный герой берется за работу, слишком рискованную для всех остальных, и когда он умирает, он регенерирует как клон с большей частью своих воспоминаний. После смерти он возвращается на базу миссии только для того, чтобы увидеть, что его место занял новый клон, Mickey8.

Актеры,Тони Коллетт,Марк Руффало,Роберт Паттинсон,
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