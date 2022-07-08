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1 час назад

«Ушла в космос при жизни»: Житинкин описал состояние Тереховой

Даша Краснова

Режиссер Андрей Житинкин рассказал, что был счастлив тому, что успел в свое время пообщаться с актрисой Маргаритой Тереховой. Ее поступки до сих вызывают восхищение и удивление. Его слова передает Teleprogramma.pro.

«Ушла в космос при жизни»: Житинкин описал состояние Тереховой
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

«Рита много лет никого не узнает. Живет в своем самодостаточном мире. Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами. А духовно, может, давно живет в мире Тарковского?», - сообщил он.

По его словам, Терехова никогда не была бытовой актрисой. Получая хорошие гонорары, она так и не скопила денег на дачи и машины. К деньгам актриса всегда относилась легко.

Напомним, что актриса страдает от болезни Альцгеймера. Сейчас за звездой ухаживают сразу две сиделки.

До этого мы рассказывали, почему любимая актриса Сталина умирала в нищете и забвении.

Актеры,Андрей Житинкин,Маргарита Терехова,
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