«Ушла в космос при жизни»: Житинкин описал состояние Тереховой

Режиссер Андрей Житинкин рассказал, что был счастлив тому, что успел в свое время пообщаться с актрисой Маргаритой Тереховой. Ее поступки до сих вызывают восхищение и удивление. Его слова передает Teleprogramma.pro.
«Рита много лет никого не узнает. Живет в своем самодостаточном мире. Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами. А духовно, может, давно живет в мире Тарковского?», - сообщил он.
По его словам, Терехова никогда не была бытовой актрисой. Получая хорошие гонорары, она так и не скопила денег на дачи и машины. К деньгам актриса всегда относилась легко.
Напомним, что актриса страдает от болезни Альцгеймера. Сейчас за звездой ухаживают сразу две сиделки.
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