Шахназаров назвал главную проблему киноиндустрии в России

«Мы не производим своего, к сожалению. Если драматичные события, которые происходят, затянутся, то уже сейчас нужно что-то делать для того, чтобы наладить отечественное производство. В СССР делали все: камеры, оптику, звукозаписывающее оборудование. Возможно, техника не всегда соответствовала мировым стандартам, но благодаря ей сняли массу замечательных картин, которые наш зритель до сих пор смотрит с удовольствием»,