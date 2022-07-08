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2 часа назад

Режиссер Карен Шахназаров назвал главную проблему киноиндустрии в России

Слово и Дело

Режиссер Карен Шахназаров высказался о нынешнем положении российского кинематографа.

Шахназаров назвал главную проблему киноиндустрии в России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Шахназаров назвал главную проблему отечественной киноиндустрии в условиях приостановки сотрудничества России с большим количеством иностранных компаний. Он подчеркнул, что на данный момент Правительство РФ прилагает серьезные усилия для поддержки бизнеса, однако одна из главных проблем кроется в технической области.

«Мы не производим своего, к сожалению. Если драматичные события, которые происходят, затянутся, то уже сейчас нужно что-то делать для того, чтобы наладить отечественное производство. В СССР делали все: камеры, оптику, звукозаписывающее оборудование. Возможно, техника не всегда соответствовала мировым стандартам, но благодаря ей сняли массу замечательных картин, которые наш зритель до сих пор смотрит с удовольствием»,

— цитирует режиссера ТАСС.

Шахназаров добавил, что этим вопросом нужно заняться как можно раньше, иначе это может вылиться во что-то более серьезное. На данный момент, по его словам, никто не занят решением технической проблемы кинопроизводства в России.

Актеры,Карен Шахназаров,Правительство РФ,
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