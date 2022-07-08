Богомолов предложил создать аналог "Кинотавра"

Режиссер Константин Богомолов считает, что аналогом кинофестиваля "Кинотавр" мог бы стать новый смотр в Москве. Свое мнение режиссер высказал на полях Российской креативной недели в пятницу.
"Сейчас очень круто создать смотр российского кино <…> в Москве, а не в Сочи со странной красной дорожкой в 35-градусную жару. <…> В более аскетичных условиях, мне кажется, надо такие смотры проводить, и Москва — прекрасная возможность для того, чтобы посмотреть, что происходит в российском кино",
— сказал режиссер.
Богомолов считает важным сосредоточиться сейчас на отечественном кино, которое, по его словам, в последние годы набирает обороты. "Мне кажется, оно медленно и верно в последние годы набирает обороты. Я уверен, что это не связано с отдельными фигурами, это глобальный тренд, оно будет набирать обороты. Сейчас сосредоточиться на родном кино — это важно", — подчеркнул режиссер.
Ранее президент "Кинотавра" Александр Роднянский сообщил журналистам, что фестиваль не состоится в 2022 году. Проведение смотра планировалось на осень. Позднее министр культуры Ольга Любимова отметила, что Минкультуры не исключает возможности проведения национального кинематографического фестиваля в Сочи, который займет место "Кинотавра". Смотр проводится ежегодно с 1991 года.
Российская креативная неделя (Russian Creative Week, RCW) проходит с 7 по 10 июля в Парке Горького в Москве. Мероприятие объединяет профильное сообщество, государственную власть и бизнес. На площадке RCW запланировано более 300 событий, в которых примут участие порядка 1 тыс. спикеров из 40 регионов России, представители более чем 400 компаний. Организаторами Российской креативной недели выступают АНО "Креативная экономика", Российский книжный союз и Роскультцентр при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС является генеральным информационным агентством Российской креативной недели.