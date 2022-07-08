Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
58 минут назад

Богомолов предложил в качестве аналога "Кинотавра" создать новый фестиваль в Москве

ТАСС

Режиссер Константин Богомолов считает, что аналогом кинофестиваля "Кинотавр" мог бы стать новый смотр в Москве. Свое мнение режиссер высказал на полях Российской креативной недели в пятницу.

Богомолов предложил создать аналог "Кинотавра"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сейчас очень круто создать смотр российского кино <…> в Москве, а не в Сочи со странной красной дорожкой в 35-градусную жару. <…> В более аскетичных условиях, мне кажется, надо такие смотры проводить, и Москва — прекрасная возможность для того, чтобы посмотреть, что происходит в российском кино",

— сказал режиссер.

Богомолов считает важным сосредоточиться сейчас на отечественном кино, которое, по его словам, в последние годы набирает обороты. "Мне кажется, оно медленно и верно в последние годы набирает обороты. Я уверен, что это не связано с отдельными фигурами, это глобальный тренд, оно будет набирать обороты. Сейчас сосредоточиться на родном кино — это важно", — подчеркнул режиссер.

Ранее президент "Кинотавра" Александр Роднянский сообщил журналистам, что фестиваль не состоится в 2022 году. Проведение смотра планировалось на осень. Позднее министр культуры Ольга Любимова отметила, что Минкультуры не исключает возможности проведения национального кинематографического фестиваля в Сочи, который займет место "Кинотавра". Смотр проводится ежегодно с 1991 года.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week, RCW) проходит с 7 по 10 июля в Парке Горького в Москве. Мероприятие объединяет профильное сообщество, государственную власть и бизнес. На площадке RCW запланировано более 300 событий, в которых примут участие порядка 1 тыс. спикеров из 40 регионов России, представители более чем 400 компаний. Организаторами Российской креативной недели выступают АНО "Креативная экономика", Российский книжный союз и Роскультцентр при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС является генеральным информационным агентством Российской креативной недели.

Актеры,Ольга Любимова,Александр Роднянский,Константин Богомолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители