Добронравов рассказал, как образ Будько отразился на его жизни

Актер Федор Добронравов объяснил, как герой Ивана Будько из сериала «Сваты» повлиял на его жизнь. Он признался, что испытывает к своему герою теплые чувства. Добронравов отметил, что поклонники часто путают его с персонажем из сериала, видя его на улице. Однако актер не обижается на это.
«Безумно люблю Ваньку Будько и считаю, это не просто сериал выходного дня. За 13 лет ребята написали в его характере и депрессию, и радость, и всякие разные коллизии. И он получился хороший, раскрытый»,
— заявил он в одном из интервью.
Сериал «Сваты» подарил Добронравову всероссийскую популярность. Его персонаж Будько мгновенно полюбился зрителю.