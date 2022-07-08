Добронравов рассказал, как образ Будько отразился на его жизни

Актер Федор Добронравов объяснил, как герой Ивана Будько из сериала «Сваты» повлиял на его жизнь. Он признался, что испытывает к своему герою теплые чувства. Добронравов отметил, что поклонники часто путают его с персонажем из сериала, видя его на улице. Однако актер не обижается на это.