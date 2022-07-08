Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

Федор Добронравов рассказал, как образ Ивана Будько отразился на его жизни

Слово и Дело

Актер Федор Добронравов объяснил, как герой Ивана Будько из сериала «Сваты» повлиял на его жизнь. Он признался, что испытывает к своему герою теплые чувства. Добронравов отметил, что поклонники часто путают его с персонажем из сериала, видя его на улице. Однако актер не обижается на это.

Добронравов рассказал, как образ Будько отразился на его жизни
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Безумно люблю Ваньку Будько и считаю, это не просто сериал выходного дня. За 13 лет ребята написали в его характере и депрессию, и радость, и всякие разные коллизии. И он получился хороший, раскрытый»,

— заявил он в одном из интервью.

Сериал «Сваты» подарил Добронравову всероссийскую популярность. Его персонаж Будько мгновенно полюбился зрителю.

Актеры,Федор Добронравов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители