Советские актеры, которые имели отличный голос

Марк Бернес

Фото: New Magazine New Magazine

Свою первую значимую роль Марк Бернес сыграл в фильме «Человек с ружьём». Режиссер специально для него написал песню. Так Марк исполнил “Тучи над городом встали». Песня тотчас же стала хитом. А дальше всю свою жизнь актер исполнял песни в фильмах «Истребители», «Большая жизнь», «Два бойца», которые сразу становились «хитами».

Николай Рыбников

Впервые с экрана он запел в фильме “Высота”. Песня «Не кочегары мы, не плотники» обрела невероятную популярность в СССР. Когда появились магнитофоны, то записи с голосом Рыбникова городских и блатных песен были чрезвычайно популярны. То есть актер практически стоял на заре жанра “шансон”.

Олег Анофриев

Актер спел огромное количество песен в кадре советских фильмов. Его голос хорошо знаком и маленьким зрителям. Ведь Анофриев озвучил в мультике “Бременские музыканты” почти все вокальные роли, даже Атаманшу.

Андрей Миронов

Любовь к музыке он унаследовал от родителей Марии Мироновой и Александра Менакера. Актер пел практически в каждом фильме, где снимался. Однако, мало кто знает, что за всем этим стоял тяжелый труд. Изначально у артиста не было слуха и голоса, он фальшивил. Но Миронов много трудился над этим. Каждая песня в его исполнении – это результат многочасового труда.

Михаил Боярский