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10 минут назад

Советские актеры, которые имели отличный голос

New Magazine

Марк Бернес

Советские актеры, которые имели отличный голос
Фото: New MagazineNew Magazine

Свою первую значимую роль Марк Бернес сыграл в фильме «Человек с ружьём». Режиссер специально для него написал песню. Так Марк исполнил “Тучи над городом встали». Песня тотчас же стала хитом. А дальше всю свою жизнь актер исполнял песни в фильмах «Истребители», «Большая жизнь», «Два бойца», которые сразу становились «хитами».

Николай Рыбников

Впервые с экрана он запел в фильме “Высота”. Песня «Не кочегары мы, не плотники» обрела невероятную популярность в СССР. Когда появились магнитофоны, то записи с голосом Рыбникова городских и блатных песен были чрезвычайно популярны. То есть актер практически стоял на заре жанра “шансон”.

Олег Анофриев

Актер спел огромное количество песен в кадре советских фильмов. Его голос хорошо знаком и маленьким зрителям. Ведь Анофриев озвучил в мультике “Бременские музыканты” почти все вокальные роли, даже Атаманшу.

Андрей Миронов

Любовь к музыке он унаследовал от родителей Марии Мироновой и Александра Менакера. Актер пел практически в каждом фильме, где снимался. Однако, мало кто знает, что за всем этим стоял тяжелый труд. Изначально у артиста не было слуха и голоса, он фальшивил. Но Миронов много трудился над этим. Каждая песня в его исполнении – это результат многочасового труда.

Михаил Боярский

У него не было конкурентов. Разве что Миронов мог с ним посоперничать. У Михаила Боярского было хорошее музыкальное образование и сильный, специфического тембра голос. Впервые он спел в детском музыкальном фильме “Новогодние приключения Маши и Вити”, затем в музыкальной сказке “Мама”. А песни из “Мушкетеров” – “Пока-пока-покачивая…”, “Пуркуа па” и другие стали поистине народными.

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