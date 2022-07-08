Галина Польских изменилась до неузнаваемости

Галина Польских была одной из самых популярных актрис 70-х. Сыграла в более чем 150 фильмах. Ее образы милых и светлых девушек полюбились телезрителям своей искренностью и чистотой. Дебютом в кино стала роль в фильме “Дикая собака Динго”, где она исполнила роль школьницы Тани.
Несмотря на почтенный возраст, сегодня 82-летняя Галина Польских до сих пор снимается. Актриса задействована в антрепризных спектаклях, снимается в сериалах. Свободное время Польских проводит на даче в посёлке Мосфильма. Летом она любит работать на огороде. У неё большая библиотека, которая осталась ей от первого мужа, режиссёра Фаика Гасанова, и актриса с удовольствием перечитывает книги. Она признается, что обожает одиночество: “Это единственное состояние, в котором можно сохранить свое человеческое достоинство и творческое лицо. Езжу на дачу, обожаю копаться в земле”.
Актриса тщательно следит за своей внешностью и до сих пор выглядит молодой и свежей. Однако поклонники это связывают с многочисленными пластическими операциями. Поговаривают, артистка неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Якобы она подтянула себе верхние и нижние веки, откорректировала носогубную область с помощью филлеров и поставила ботокс.
Мнения поклонников разделились. Одни восхищаются новым образом любимой актрисы, другие осуждают. По мнению последних актриса изменилась до неузнаваемости. “Для своего возраста эта женщина прекрасно выглядит. Но она никакого отношения не имеет к нашей любимой актрисе Галине Польских», -пишут фолловеры.