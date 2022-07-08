Галина Польских изменилась до неузнаваемости

Галина Польских была одной из самых популярных актрис 70-х. Сыграла в более чем 150 фильмах. Ее образы милых и светлых девушек полюбились телезрителям своей искренностью и чистотой. Дебютом в кино стала роль в фильме “Дикая собака Динго”, где она исполнила роль школьницы Тани.

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Несмотря на почтенный возраст, сегодня 82-летняя Галина Польских до сих пор снимается. Актриса задействована в антрепризных спектаклях, снимается в сериалах. Свободное время Польских проводит на даче в посёлке Мосфильма. Летом она любит работать на огороде. У неё большая библиотека, которая осталась ей от первого мужа, режиссёра Фаика Гасанова, и актриса с удовольствием перечитывает книги. Она признается, что обожает одиночество: “Это единственное состояние, в котором можно сохранить свое человеческое достоинство и творческое лицо. Езжу на дачу, обожаю копаться в земле”.

Актриса тщательно следит за своей внешностью и до сих пор выглядит молодой и свежей. Однако поклонники это связывают с многочисленными пластическими операциями. Поговаривают, артистка неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Якобы она подтянула себе верхние и нижние веки, откорректировала носогубную область с помощью филлеров и поставила ботокс.