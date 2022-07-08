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49 минут назад

Друзья Бэйла пророчили провал "Бэтмену" с его участием

Мария Иглина

Актер Кристиан Бэйл рассказал, что многие его знакомые сомневались в успехе фильма о супергерое Бэтмене "Темный рыцарь" с его участием. Подробностями артист поделился в интервью The Washington Post.

Друзья Бэйла пророчили провал "Бэтмену" с его участием
Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь"Кадр из фильма "Темный рыцарь"

"Было много людей, которые смеялись надо мной и говорили: "Ну, это просто не сработает". Так что здорово быть частью трилогии, доказывающей, что эти люди ошибались. Я не уверен, что это положило начало вселенной Marvel, но это определенно помогло",

— поделился Бэйл.

В интервью актер также признался, что он не собирается прощаться с жанром супергеройского кино.

Ранее Киану Ривз снова удивил фанатов поведением на публике.

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