Депп возвращается в большое кино после судебных разбирательств

В начале июня 2022 года поклонники голливудского актера Джонни Деппа ликовали – их кумир выиграл дело против своей бывшей супруги. Эмбер Херд заявляла, что актер регулярно избивал ее. Юристы Деппа подали в суд за клевету, на что Эмбер подала встречный иск, в котором обвинила Джонни в избиении.

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За годы судебных разбирательств и связанных с этим скандалов Депп лишился многих предложений на роли. Казалось, что после таких обвинений со стороны бывшей супруги актерская карьера Джонни будет полностью уничтожена. Но теперь в жизни артиста начинается новый этап.

Стало известно, что Депп сыграет в новой киноленте режиссера Майвенн Ле Беско, которая сняла фильмы «Мой король» и «ДНК». Актеру отведена роль короля Людовика XV, а сама Майвенн, по слухам, сыграет графиню Дюбарри. Съемки киноленты будут проходить преимущественно в Версальском дворце. Фильм обещают выпустить в прокат в 2023 году, если не возникнет серьезных потрясений, которые окажут влияние на съемочный процесс.